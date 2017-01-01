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Вчера, 15:28 Источник: АПК-Информ Просмотров: 208

Компания Sweet выступила спонсором конференции Grain&Maritime Days in Odessa

Компания Sweet выступила спонсором шестнадцатой международной конференции Grain&Maritime Days in Odessa, которая состоится 24-27 мая в Одессе.

Производственная фирма Sweet – это семейная фирма, работающая с 1995 года, известная во всем мире как «Промышленный стандарт» с «Ассортиментом товаров высокого качества» в части оборудования для перевалки и переработки сыпучих материалов, вспомогательного конвейерного оборудования, опор башенного типа, лестниц и настила. Инновации, высококачественные продукты и несравненный сервис являются отличительной чертой компании уже более пол века.

Компания производит ковшовые элеваторы Silver-Sweet®, скребковые конвейеры Flite-Veyor®, ленточные конвейеры Quick-Key®, системы опор для конвейеров Silver-Span®, опоры башенного типа Goliath®, грохоты Silver Grip® и универсальные устройства для тепловой обработки CalorMatic®.

За более чем полувековой рубеж фирма Sweet добилась и удерживает отличную деловую репутацию в своей промышленности, обеспечивая наилучшее оборудование и сервисное обслуживание. В 1998 и 2005 фирма Sweet была удостоена «Премии класса Е» за самые высокие показатели экспорта в штате Огайо (США).

Встретиться с представителями компании Sweet, установить деловые контакты, а также задать интересующие вопросы вы сможете, посетив юбилейную конференцию Grain & Maritime days in Odessa.

Программа форума доступна по ссылке.

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