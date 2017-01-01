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14:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 105

Украинская продукция выходит на внешние рынки благодаря взаимодействию с частными компаниями – IFC

Украинская продукция продвигается на внешние рынки только благодаря взаимодействию с частными иностранными компаниями. Об этом 25 мая в своем докладе в ходе шестнадцатой международной конференции Grain & Maritime days in Odessa сообщил руководитель проекта IFC «Реформирование инвестиционного климата в Украине» Евгений Осмокеску.

«В 2013 г. украинское мясо птицы впервые экспортировалось на европейский рынок, с декабря 2015 г. на рынок Китая, а с января 2016 г. и на рынок ЕС попадает молочная украинская продукция, с мая т.г. Украина может экспортировать в Китай замороженную говядину. Все это достигнуто не благодаря государственной политике, а вопреки ей», - сказал он.

По словам эксперта, рост экономики Румынии, в первую очередь, был достигнут за счет борьбы с коррупцией. «Важен комплексный подход к решению экономических проблем. За 4 года нахождения в Украине только в т.г. отмечен первый пример такого подхода, создано много платформ для взаимодействия бизнеса и власти», - уточнил Е.Осмокеску.

Он отметил, что Украина имеет большой инвестиционный потенциал, однако на фоне отсутствия в стране стратегии развития инвестиционной привлекательности проблематично вхождение мелких инвесторов.

Наиболее значимые события конференции будут освещаться в новостной ленте сайта ИА «АПК-Информ», а также на странице Grain & Maritime days in Odessa.

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