Новости

14:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 104

АМПУ и China Harbour Engineering Company LTD подписали второй контракт на проведение дноуглубления в порту «Южный»

Администрация морских портов Украины и китайская компания China Harbour Engineering Company LTD подписали второй контракт на проведение работ по дноуглублению подходного канала до 21 м в морском порту «Южный» (Одесская обл.). Подписание договора состоялось 25 мая в рамках шестнадцатой международной конференции Grain & Maritime days in Odessa.

Так, контракт в рамках проекта «Реконструкция морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам морского порта «Южный» (строительно-монтажные работы)» подписали начальник администрации порта «Южный» Максим Широков и вице-менеджер проектов компании China Harbour Engineering Company LTD Ванг Яоминг.

Наиболее значимые события конференции будут освещаться в новостной ленте сайта ИА «АПК-Информ», а также на странице Grain & Maritime days in Odessa.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий