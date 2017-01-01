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15:28 Источник: АПК-Информ Просмотров: 88

Капитальные инвестиции в АПК Украины в 2016 году выросли почти на 50% – Минагропрод

Капитальные инвестиции в развитие сельского хозяйства Украины в 2016 г. выросли на 49,5% - до 45 млрд. грн. Об этом 25 мая в своем докладе в ходе шестнадцатой международной конференции Grain & Maritime days in Odessa сообщил директор департамента земледелия и технической политики в АПК при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины Владимир Топчий.

По его словам, продукция АПК обеспечивает 42,5% экспорта Украины, или 15,5 млрд. грн. В частности, украинский экспорт зерновых культур по состоянию на сегодняшний день превышает 40 млн. тонн.

В.Топчий отметил, что приоритетными направлениями Минагропрода являются господдержка АПК Украины, земельная реформа, поддержка органического земледелия, а также законодательство в сфере пищевой безопасности.

Основными инструментами господдержки он назвал спецрежим НДС, который позволяет сэкономить аграриям 13-14 млрд. грн. ежегодно, прямую поддержку фермеров (экономия около 1,5 млрд. грн.), частичную компенсацию стоимости сельхозтехники отечественного производства (550 млн. грн.), удешевление кредитов (300 млн. грн.), кредиты аграриям (65 млн. грн.) и другие программы.

Наиболее значимые события конференции будут освещаться в новостной ленте сайта ИА «АПК-Информ», а также на странице Grain & Maritime days in Odessa.

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