Новости

18:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 88

Украина с начала т.г. получила 77 нотификаций относительно качества экспортируемого зерна от Индии – Госпродпотребслужба

Украина в январе-мае 2017 г. получила от Индии 77 нотификационных уведомлений относительно качества экспортируемого зерна. Об этом 25 мая в своем докладе в ходе шестнадцатой международной конференции Grain & Maritime days in Odessa сообщил директор департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства и рассадничества Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Андрей Челомбитко.

По его словам, в прошлом году от Индии было получено 36 нотификаций, в основном по несоответствию фумигационной обработки зерновых.

«В текущем году Индия расширила перечень карантинных организмов. Большинство из них распространены в Украине. Кроме того, есть требование, согласно которому все грузы должны быть обработаны препаратом на основе бромистого метила. Украинская сторона подала комментарий относительно возможности использования альтернативных препаратов. На сегодняшний день ожидаем ответа», - уточнил А.Челомбитко.

Наиболее значимые события конференции будут освещаться в новостной ленте сайта ИА «АПК-Информ», а также на странице Grain & Maritime days in Odessa.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий