В 2017/18 МГ экспортный потенциал зернового рынка Украины оценивается в 39 млн. тонн – АПК-Информ
Производство зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 г. прогнозируется на уровне 62,7 млн. тонн, что соответствует среднегодовому валовому сбору за 5 последних лет и позволит сформировать экспортный потенциал на следующий сезон на уровне 39 млн. тонн. Об этом 26 мая в своем докладе в ходе шестнадцатой международной конференции Grain&Maritime days in Odessa сообщил аналитик зернового рынка ИА «АПК-Информ» Андрей Купченко.
Эксперт отметил, что за последние пять сезонов объемы экспорта зерна из Украины увеличиваются в среднем на 13% ежегодно, что обусловлено планомерным (в среднем на 7%ежегодно) увеличением производства ,а также снижением (в среднем на 2%) внутреннего потребления зерна.
«В разрезе основных культур экспорт пшеницы в 2017/18 МГ ожидается на уровне 14,5 млн. тонн, ячменя – 4,5 млн. тонн и кукурузы – 19 млн. тонн», – уточнил А.Купченко.
Наиболее значимые события конференции будут освещаться в новостной ленте сайта ИА «АПК-Информ», а также на странице Grain&Maritime days in Odessa.
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