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Вчера, 18:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 139

Украина в прошлом сезоне экспортировала почти 7 тыс. тонн нута – эксперт

В 2015/16 МГ Украина экспортировала 6,91 тыс. тонн нута при средних мировых ценах $700-820 за тонну. Об этом 26 мая в своем докладе в ходе шестнадцатой международной конференции Grain&Maritime days in Odessa сообщила президент Сообщества потребителей и производителей бобовых в Украине Антонина Шкляр.

Также, по словам эксперта, поставки украинской чечевицы на внешние рынки за прошлый сезон составили более 1 тыс. тонн при средней цене $585-965 за тонну. В частности, в Польшу было экспортировано 39% общих поставок, в Египет – 33%, Индию – 9%.

Кроме того, в сезоне-2015/16 Украина экспортировала 6,123 тыс. тонн фасоли по цене $600-700 за тонну. Основными странами-импортерами были Румыния (39%), Германия (12%) и ОАЭ (8%).

«Основной экспортируемой бобовой в прошлом МГ был горох, поставки которого составили около 500 тыс. тонн», – уточнила А.Шкляр, добавив, что по состоянию на 24 апреля т.г. экспорт данной культуры в 2016/17 МГ почти достиг 338 тыс. тонн.

Наиболее значимые события конференции будут освещаться в новостной ленте сайта ИА «АПК-Информ», а также на странице Grain&Maritime days in Odessa.

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