Международная конференция "Соя и продукты ее переработки: эффективное производство, рациональное использование" 15 февраля 2017г.

г. Киев, ул. Салютная, 2б, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», пав. 3, 2 эт.) в рамках выставки «Зерновые технологии 2017»