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Международная конференция
"Соя и продукты ее переработки:
эффективное производство, рациональное использование"
15 февраля 2017г.
г. Киев, ул. Салютная, 2б, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», пав. 3, 2 эт.) в рамках выставки «Зерновые технологии 2017»
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Производителям сои необходимо учитывать группу спелости при формировании структуры посевов
13:10
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Правильный выбор сорта посевного материала позволит максимально реализовать продуктивность выращиваемой сои - эксперт
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11 января, 13:54
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