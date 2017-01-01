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Вчера, 13:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 241

13 января заканчивается действие первой льготной цены на участие в конференции «Соя и продукты ее переработки»

ИА «АПК-Информ», Украинская ассоциация производителей и переработчиков сои и ассоциация "Дунайская соя" продолжают подготовку к проведению Международной конференции "Соя и продукты ее переработки: эффективное производство, рациональное использование", которая состоится 15 февраля 2017 г. в г. Киев.

Спонсорами мероприятия выступили компания Farmet, Волынская фондовая компания и компания TITAN MACHINERY Inc.

В рамках мероприятия будут рассматриваться вопросы эффективного производства традиционной и ГМ сои, возможные варианты дальнейшего ее использования. Агротехнологический блок конференции, которому планируется отвести существенное время, будет охватывать вопросы от правильного подбора сортов до минимизации потерь при уборке урожая, технологические решения для производителей разных групп – от мелких до холдингов.

Целевая аудитория: независимые сельхозпроизводители (около 50%), агрохолдинги, трейдеры и переработчики (около 20%), а также компании – производители и поставщики материально-технических ресурсов, представители научной сферы (20% и 10% от всех участников конференции соответственно).

Программа конференция доступна здесь

Организаторы напоминают, что до 13 января действует первая льготная цена. Успейте зарегистрироваться сейчас!

По поводу участия, спонсорской поддержки, выступления с докладом и пр. просьба обращаться:

+380 562 32-15-95 (доб. 113) – Екатерина Панасенко

event@apk-inform.com

+38 067 634-26-06 – Анна Платонова

kiev@apk-inform.com

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