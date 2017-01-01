В Украине растут экспортные цены на соевые бобы
По данным ИА «АПК-Информ», на украинском экспортном рынке соевых бобов наблюдалось повышение гривневых цен спроса в портах после укрепления валютных цен на сою, а также снижения курса национальной валюты по отношению к доллару США.
Так, по состоянию на 18 января цены спроса на украинскую сою в портах варьировались (в зависимости от качества сырья), как правило, в пределах 11300-11900 грн/т СРТ-порт против 11000-11500 грн/т на тех же условиях неделей ранее.
Детальную информацию о состоянии рынка соевых бобов Украины вы сможете узнать, приняв участие в конференции «Соя и продукты переработки: эффективное производство, рациональное использование», которая состоится 15 февраля 2017 года в г. Киев (Выставочный центр «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2б, 3-й павильон, 2-й этаж).
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