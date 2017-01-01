В Украине снизились экспортные цены на соевые бобы
По данным ИА «АПК-Информ», в украинских портах на текущей неделе наблюдается снижение цен на соевые бобы, что объяснялось аналогичной тенденцией мирового соевого комплекса в начале отчетного периода.
Так, по состоянию на 2 февраля цены спроса на масличную в украинских портах варьируются, как правило, в пределах 364-375 USD/т СРТ против 370-380 USD/т СРТ неделей ранее. Цены спроса на не ГМ сою были более высокими и, как и ранее, достигали 390 USD/т СРТ.
Стоит отметить, что участники рынка считают снижение цен на сою в Украине кратковременным и уже в ближайшее время ожидают роста цен на масличную, что будет обусловлено возобновившимся в настоящее время повышением мировых цен на масличную.
Детальную информацию о состоянии рынка соевых бобов в Украине вы сможете узнать, приняв участие в конференции «Соя и продукты переработки: эффективное производство, рациональное использование», которая состоится 15 февраля 2017 года в г. Киев (Выставочный центр «Киев Экспо Плаза», ул. Салютная, 2б, 3-й павильон, 2-й этаж).
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