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14:22 Источник: АПК-Информ Просмотров: 164

Соевые бобы в Украине вновь дорожают

По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке соевых бобов с начала текущей недели наблюдается рост цен спроса/предложения, что обусловлено аналогичной тенденцией на экспортном рынке масличной, а также ростом курса доллара США по отношению к гривне.

Так, по состоянию на 7 февраля цены спроса перерабатывающих предприятий на соевые бобы варьируются, как правило, в пределах 11200-12000 грн/т СРТ против 11000-11600 грн/т СРТ неделей ранее.

Детальную информацию о состоянии рынка соевых бобов в Украине вы сможете узнать, приняв участие в конференции «Соя и продукты переработки: эффективное производство, рациональное использование», которая состоится 15 февраля 2017 года в г. Киев (выставочный центр «Киев Экспо Плаза», ул. Салютная, 2б, 3-й павильон, 2-й этаж).

Более подробную информацию о конференции вы сможете найти здесь.

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Подробную информацию об условиях участия в конференции, спонсорстве и выступлении с докладом предоставляет служба маркетинга ИА "АПК-Информ":

+380 67 634 26 06 - Анна Платонова, kiev@apk-inform.com

+380 562 320-795 (доб. 113) - Екатерина Панасенко, event@apk-inform.com

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