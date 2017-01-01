Соевые бобы в Украине вновь дорожают
По данным ИА «АПК-Информ», на украинском рынке соевых бобов с начала текущей недели наблюдается рост цен спроса/предложения, что обусловлено аналогичной тенденцией на экспортном рынке масличной, а также ростом курса доллара США по отношению к гривне.
Так, по состоянию на 7 февраля цены спроса перерабатывающих предприятий на соевые бобы варьируются, как правило, в пределах 11200-12000 грн/т СРТ против 11000-11600 грн/т СРТ неделей ранее.
Детальную информацию о состоянии рынка соевых бобов в Украине вы сможете узнать, приняв участие в конференции «Соя и продукты переработки: эффективное производство, рациональное использование», которая состоится 15 февраля 2017 года в г. Киев (выставочный центр «Киев Экспо Плаза», ул. Салютная, 2б, 3-й павильон, 2-й этаж).
Более подробную информацию о конференции вы сможете найти здесь.
Подробную информацию об условиях участия в конференции, спонсорстве и выступлении с докладом предоставляет служба маркетинга ИА "АПК-Информ":
+380 67 634 26 06 - Анна Платонова, kiev@apk-inform.com
+380 562 320-795 (доб. 113) - Екатерина Панасенко, event@apk-inform.com
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