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Вторая национальная аграрная конференция «Миллион с гектара»
14 декабря 2016, 12:55
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Инновационные гибриды кукурузы «Евралис Семенс» с комплексом ценных генетических признаков и конкурентоспособности
12 декабря 2016, 13:41
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«АП-ГРУПП» в ноябре открыла комплекс по перевалке насыпных грузов в г. Мариуполь
28 ноября 2016, 12:13
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Новинка сезона-2017 в мире сеялок – универсальная сеялка NC Technіc 8 M под трактор МТЗ-82 от компании ПрАТ «Агриматко-Украина»
11 ноября 2016, 13:48
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Представительство компании VERSATILE завершило осенний демонстрационный тур зерноуборочного роторного комбайна TORUM 750 и трактора 2375
1 ноября 2016, 08:56
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ARBITRADE успешно представила интересы BUNGE в арбитраже
28 октября 2016, 16:38
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Interlegal LegalCare для трейдера – спокойствие стоимостью в несколько центов на тонну груза
21 сентября 2016, 17:59
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Конференцию Russian Crop Production-2016/17 откроет директор департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства РФ Петр Чекмарев
21 сентября 2016, 11:03
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Команда ARBITRADE выиграла арбитраж GAFTA
8 сентября 2016, 14:57
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Компания «Лимагрейн» провела День поля в Полтавской области
23 августа 2016, 13:37
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Оптимальные рулонные пресс-подборщики для аграриев. Как повысить скорость подбора и улучшить качество кормов?
11 августа 2016, 10:48
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Руководители инвестиционных проектов, агрохолдингов и фермерских хозяйств обсудят инвестиционный потенциал юга России на международном форуме
8 августа 2016, 14:45
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Команда ARBITRADE успешно защитила интересы своего клиента в арбитраже FOSFA
21 июля 2016, 09:54
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Агрохолдинг «Мрия» использует АТП в Хоросткове на законных основаниях – пресс-служба
18 июля 2016, 14:50
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Украина и FАО подписали соглашение о сотрудничестве на 4 года
14 июля 2016, 16:26
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Первая международная конференция «Плодоовощной бизнес Казахстана – 2016» – 20-21 октября, г. Алматы
13 июля 2016, 15:47
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TORUM 750 продемонстрирует аграриям свою высокую производительность
7 июля 2016, 16:35
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День поля «Лимагрейн Украина»: урожайность 10 т/га не мечта, а реальность
29 июня 2016, 11:10
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Хеджирование в торговом бизнесе: новые тенденции и возможности
22 июня 2016, 11:13
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АПК-Информ едет в бизнес-тур по черноморским терминалам Украины
13 июня 2016, 17:43
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Компания «Лимагрейн» провела в Винницкой области День поля
9 июня 2016, 16:38
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В Киеве состоялся инновационный агропромышленный форум с фокусом на привлечение инвестиций в украинский агробизнес
9 июня 2016, 16:06
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Grain Ukraine 2016: весь агрорынок едет в Одессу
7 июня 2016, 15:51
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В Киеве впервые состоится инновационный агропромышленный форум с фокусом на привлечение инвестиций в украинский агробизнес
3 июня 2016, 11:47
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Юбилейный пятнадцатый «Зерновой Форум & Maritime Days 2016» состоялся в Одессе: преумножая лучшие традиции
1 июня 2016, 12:52
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10 лет успеха: «АгроВет Атлантик» отпраздновала юбилей гастрономическим турне
1 июня 2016, 12:40
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Команда ARBITRADE выиграла арбитраж GAFTA
24 мая 2016, 14:02
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KSG Agro в 2015 году заплатила около 10 млн. грн. налогов
13 мая 2016, 18:32
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IX Международная выставка LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. Hi-Tech – традиционное место встречи лидеров лабораторной индустрии
12 мая 2016, 17:55
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Банки и агропроизводители: европейский опыт сотрудничества
30 апреля 2016, 12:08