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11:40 Источник: АПК-Информ Просмотров: 64

Група Allseeds: Будь-який зв’язок з «курячим жиром» – це не про нас! В інтересах Держави, галузі, СБУ має перевірити усіх операторів олійного ринку, насамперед наш завод!

Проти Групи Allseeds, яка, незважаючи на буремні події 2013-2015 років, побудувала у порту Южний олійно-видобувний комплекс вартістю біля $200 млн., останнім часом розгорнуто брудну кампанію дискредитації, що має на меті дезорганізувати її діяльність та завдати матеріальних збитків.

Це відбувається у той час, коли завод компанії з початком сезону-2016/17 почав ритмічно працювати, упевнено займаючи високе 5 місце у рейтингу виробників олії в Україні. За такою виробничою діяльністю – і відповідні фінансові показники, що дають компанії змогу своєчасно розраховуватися за зобов’язаннями перед кредиторами, планувати та здійснювати єфективні логістичні рішення.

Успіх Групи Allseeds в Україні не подобається заздрісникам, тому вони вдаються до брудних інсинуацій, витрачають шалені кошти на нескінченні брехливі публікації.

Ми до певного часу, коли брехня стосувалася лише нас, мовчали, не втягувалися у дріб’язкові розбірки. Проте, нещодавно знахабнілі інсинуатори перейшли «червону лінію» дозволеного: вони, з посиланням на думку одного із «експертів», які завжди «під руками» у пошуках дешевих заробітків, поширили у ряді ЗМІ брехливий матеріал щодо фальсифікації соняшникової олії на українському ринку із використанням так званого «курячого жиру».

Віддаючи звіт тому, до чого можуть призвести подібні інформаційні «ігри» (при обсягах експортної виручки від олії біля $4 млрд.) для економіки України, національної грошової одиниці, олійно-видобувної галузі, компаній, заявляємо наступне.

Керівництво, акціонери Групи Allseeds, які біля 20 років віддали розвитку української олійно-видобувної індустрії, інші учасники ринку, добре пам’ятають як важко у 2008 році Україна виходила із скандалу через поширення на світовому олійному ринку інформації щодо домішування українськими експортерами до соняшникової олії технічних олив.

Тому, вкладаючи десятки мільйони доларів у свій новий проект, інвестори компанії подбали, насамперед, про запровадження на заводі найжорсткішої з можливих, незалежної від будь-кого з його працівників, авторитетної системи контролю дотримання сучасних стандартів виробництва та якості продукції.

На виробничих об’єктах Групи в Южному у рамках Системи управління безпекою харчових продуктів (ХАССП) у 2013-15 роках були запроваджені та сертифіковані системи менеджменту безпечності харчових продуктів ISO 22000 та кормових матеріалів GMP+B2. Ризики постачання на Термінал компанії олії із домішками мінеральних олив, тваринних («курячих») жирів ефективно контролюються лаборантами – хіміками лабораторії НофаЛаб за допомогою двох сучасних хроматографів компанії Agilent. Лаборанти – хіміки NofaLab Ukraine, навчені голландськими спеціалістами центральної лабораторії NofaLab B.V., Східам, Роттердам, Нідерланди. На одному з них Agilent 7890А, модернізованого для проведення випробувань стерольного складу за Методикою ISO 12228, яка на сьогодні є найточнішою для виявлення тваринних жирів в рослинних оліях, проводяться випробування на визначення наявності холестерола в олії.

І найголовніше, що є безпрецедентним не тільки в Україні, а і у світовій практиці - із самого початку роботи заводу усі питання адміністрування, контролю за дотриманням технології виробництва та якості продукції були віднесені до компетенції зовнішніх незалежних сертифікованих голландських сюрвейєрів, що здійснюють на заводі та терміналі олій Групи цілодобовий суцільний наскрізний контроль і несуть відповідальність у цих сферах - Dr. Buschmeyer та Nofalab.

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