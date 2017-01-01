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11:24 Источник: АПК-Информ Просмотров: 90

VERSATILE представит новинку на AGRO 2017

7-10 июня в г. Киев на территории НК «Экспоцентр Украины» пр-т Ак. Глушкова, 1 пройдет крупнейшая агропромышленная выставка Украины «AGRO 2017»

На своей экспозиции компания VERSATILE представит особое внимание зерноуборочной технике. Среди них ACROS, TORUM750, а также новинка в этом сезоне - агромашина VERSATILE161.

Комбайн VERSATILE 161 только в апреле дебютировал в Украине и вобрал в себя лучшие из существующих и множество инновационных решений. Зерноуборочный комбайн VERSATILE161 идеально подходит для высокоурожайных полей и без сомнений, высочайшей эффективности и универсальности.

На стенде компании аграрии и гости выставки смогут пообщаться с представителями компании и дилерами-партнерами. Узнать подробности о технических преимуществах комбайновой техники VERSATILEи ознакомиться с приобретением техники по одной из финансовых программ. Также в рамках мероприятия будет организована собственная развлекательная программа.

При регистрации на экспозиции, клиенты смогут получить приятные сюрпризы, среди которых:

Персональные условия для приобретения техники руководства компании VERSATILE

Дополнительная скидка на покупку техники;

Увеличенный срок гарантии;

Скидку на обслуживание и запчасти;

Множество ценных призов и сувениров

СУПЕРПРИЗ:

Трактор VERSATILE 2375 по цене 199 000 долл.

Комбайн АCROS 585 - скидка 10%.

Стенд компании VERSATILE находится сразу при Головном входе в выставку, Вам будет не сложно нас найти! Узнать подробнее о комбайновой технике или договорится о встрече в рамках мероприятия Вы можете позвонив по тел.:+38 044 596 55 28, +38 067 249 25 94.

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