-
Для развития инфраструктуры Украине не хватает грамотного менеджмента – «Укртранслогистика-2» (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))
14 марта, 12:15
-
В Украине нет плохих селекций и плохих сортов – Торговый дом «Соевый век» (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))
14 марта, 12:00
-
Влияние на рентабельность производства культур оказывают не МТР, а цены на сельхозпродукцию – ООО «Агроскоп Интернешнл» (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))
14 марта, 10:00
-
Качество и безопасность – важные критерии при выборе СЗР (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))
14 марта, 09:30
-
Украине необходим сельскохозяйственный бизнес-проект – Михаил Соколов (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))
13 марта, 12:52
-
У всех культур есть потенциал повышения продуктивности (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))
13 марта, 12:00
-
Хорошие семена и правильный подход к ведению хозяйства – залог высокого урожая (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))
13 марта, 11:45
-
Российские аграрии будут обеспечены минудобрениями в полном объеме для проведения весенних полевых работ - РАПУ (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))
13 марта, 11:40
-
От открытия рынка земли выигрывают практически все – Денис Низалов (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))
13 марта, 11:33
-
Россия: рынок минеральных удобрений (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))
13 марта, 11:18
-
Рынок минеральных удобрений Украины (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))
13 марта, 11:00
-
Залог высокого урожая – качественный посевной материал – ФГБУ «Госсорткомиссия» (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))
13 марта, 10:38
-
Посевная-2017: предпочтения и возможности украинских аграриев (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))
13 марта, 09:40
-
В оставшиеся месяцы 2016/17 МГ добиться рекордов в экспорте российского зерна уже не удастся - эксперт
25 февраля, 13:00
-
На сегодняшний день вопрос цены и качества соевого жмыха очень актуальный
25 февраля, 10:00
-
Страны MENA являются ключевым направлением для экспорта с/х продукции из Азовского региона – Павел Плотников (АПК-Информ: ИТОГИ №2 (32))
14 февраля, 11:48
-
У нас есть все шансы расширить присутствие украинских продуктов переработки пшеницы в странах MENA - ГПЗКУ (АПК-Информ: ИТОГИ № 2 (32))
14 февраля, 11:29
-
Риски работы со странами региона MENA отражаются и на уровне фрахтовых ставок (АПК-Информ: ИТОГИ №2 (32))
14 февраля, 11:25
-
Мечты о самообеспечении Египта пшеницей далеки от реальности (АПК-Информ: ИТОГИ №2 (32))
14 февраля, 11:23
-
Первая половина 2016/17 МГ: от Эль-Ниньо до Ла-Нинья – FCStone (АПК-Информ: ИТОГИ №2 (32))
14 февраля, 11:19
-
Трейдерство – это управление риском – Валенти Сельвесюк (АПК-Информ: ИТОГИ №2 (32))
13 февраля, 11:58
-
2017 год для российского АПК будет сложнее, чем предыдущий
4 февраля, 13:22
-
Единственный путь к успеху – современные технологии и безупречное качество продукции
21 января, 12:05
-
Расширение площади сева озимых в России было оправданным – Росгидромет (АПК-Информ: ИТОГИ №1 (31))
12 января, 09:44
-
Преждевременно говорить о критичности влияния погоды на формирование урожая в Украине (АПК-Информ: ИТОГИ №1 (31))
12 января, 09:40
-
Российские производители зерна чувствуют себя достаточно неплохо – «СовЭкон» (АПК-Информ: ИТОГИ №1 (31))
12 января, 09:35
-
Зерновой рынок будет еще более конкурентным в 2017 году – FAO (АПК-Информ: ИТОГИ №1 (31))
12 января, 09:26
-
Экономика Украины не смогла совершить серьезный прорыв в 2016 году и вряд ли сделает это в следующем – Олег Устенко
24 декабря 2016, 09:03
-
Значительный потенциал пищевого льняного масла в бутилированном направлении – ООО «Яблунецкое ХПП» (АПК-Информ: ИТОГИ №12 (30))
15 декабря 2016, 10:47
-
Несмотря на высокую рентабельность производства бобовых в Украине, резервы для ее повышения существуют (АПК-Информ: ИТОГИ №12 (30))
15 декабря 2016, 10:44