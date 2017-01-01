Мнение

12:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 6

Единственный путь к успеху – современные технологии и безупречное качество продукции

Мукомольно-крупяная отрасль Украины в последние несколько лет переживает положительные количественные и качественные изменения. Ежегодно растет объём и география экспорта муки, круп и хлопьев. Постепенно предприятия модернизируют свое производство и повышают качество выпускаемой продукции. Одним из таких предприятий является Сквирский комбинат хлебопродуктов, который развивается семимильными шагами. Внедрение новейших технологий, расширение номенклатуры продукции, открытие новых рынков сбыта и производство продукции безупречного качества – ключевые тезисы руководства комбината. Какими были изменения и достижения для ООО «Сквирский комбинат хлебопродуктов» в 2016 году рассказал генеральный директор Виктор Дорошенко.

- Виктор Александрович, последние полтора года для вашего предприятия были достаточно насыщенными: модернизация производства, расширение номенклатуры продукции и выход на новые рынки сбыта. Расскажите более детально, что произошло за этот период?

- За этот период на Сквирском КХП произошло уже 2 этапа реконструкций: частичная в 2015 году и комплексная программа модернизации предприятия в 2016 году. В 2015 году перед нами была поставлена задача разделения линий переработки зерна (овса, гречки и кукурузы). С целью выполнения данной задачи был приобретен комплекс оборудования швейцарской компании Buhler. Также были установлены зерноочистительные машины ТАС 154А, благодаря чему был разорван технологический процесс переработки трех линий, и сегодня у нас параллельно могут перерабатываться гречиха, овес и кукуруза. В конце 2015 года предприятием была принята комплексная программа развития-2016, предполагавшая установку комплектной линии переработки пшеницы, ячменя, ржи и проса. Первая линия, которая была установлена, имеет продуктивность 60 т/сут. Вторая – это линия размола пшеничной и ячменной крупы. Уже в тот момент мы почувствовали необходимость увеличения мощностей производства хлопьев, поэтому была установлена новая линия пропаривания и плющения производительностью 75 т/сут. компании Buhler. Также для расширения ассортимента была установлена линия реза крупы, или подготовки крупы для производства европейских мелких – инстантных – хлопьев, не требующих варки. Эти три линии швейцарской компании Buhler были установлены в период с июля по ноябрь 2016 года, успешно введены в эксплуатацию, и в настоящее время Сквирский КХП может представить своим покупателям весь ассортимент круп: гречневая, кукурузная, овсяная, пшеничная, ячменная и пшено. В ассортименте хлопьев мы готовы предложить: гречневые, кукурузные, овсяные, пшеничные, ячменные, ржаные и пшенные, а также их миксы – смеси, и в дальнейшем планируем установить линию производства мюсли.

- Чем вызвана необходимость реализации данной программы развития?

- Самая основная задача для нас – расширение ассортимента. Необходимо быть более удобной компанией для дистрибуции, компанией, которая предлагает максимальный ассортимент. Не менее важной задачей является обеспечение рынка качественными продуктами питания. То качество, которое уже исторически закреплено за Сквирским КХП, будет распространено и на новые продукты: на крупы пшеничные и ячменные, на хлопья и их миксы. Это высочайшее качество достигнуто благодаря оборудованию и технологиям Buhler.

- Чем обусловлен выбор оборудования компании Buhler для вашего предприятия?

- Инсайд нашей компании – это безупречное качество. Поэтому в выборе оборудования мы ориентируемся только на компании, которые гарантируют высокое качество готового продукта. К великому сожалению, не так много компаний готовы предоставить такие гарантии, и, к большому счастью, рядом с нами есть такой партнер, как компания Buhler, которая обеспечивает и качество продукта и технологию. Работая с Buhler, получаешь не только единичное оборудование или оборудование в линейке технологий, а получаешь комплекс, который в последующем определяет будущее предприятия. Это всегда качественно, экономически обоснованно, и это дает перспективы для развития.

- Как будет развиваться рынок сбыта вашей продукции с расширением ассортимента, в том числе экспортный?

- Мы, как и раньше, работаем 50 на 50: половина продукции поставляется на украинский рынок, половина – идет на экспорт. Активно развиваем на сегодняшний день экспорт в Среднюю Азию, Африку, удалось зайти на рынок Китая. Наша компания участвовала в выставках в Египте, Китае, в т.ч. в Гонконге и Шанхае, где был подписан ряд основополагающих контрактов для дальнейшего развития экспортного потенциала в данных направлениях. Помимо этого, стратегический рынок Украины – это Европа. Европейский рынок ждет продукцию высокого качества, что мы и можем обеспечить. До 20% своей продукции мы поставляем в Европу.

- Если говорить об ассортименте, какая продукция более востребована в Африке, что покупают в Азии и Европе?

- На европейский рынок в основном поставляем хлопья. Для рынка Азии характерными являются кукурузная мука, крупа и хлопья. Африка также импортирует кукурузную крупу и хлопья. Что касается Китая – это ассортимент овсяных хлопьев, а также смеси.

- Вы сделали ребрендинг ТМ «Сквирянка», однако концепция бренда не сильно изменилась. С чем это связано?

- Все то, что мы вкладываем сегодня в свою продукцию, находит отражение и в нашем бренде. Сегодня хозяйка должна быть минимально привязана к кухне, соответственно, когда она готовит хлопья ТМ «Сквирянка», на приготовление которых уходит всего пара минут, у нее больше времени остается на дом, на себя, на семью. Поэтому наша хозяюшка трансформировалась в городскую, более изящную девушку. Приятно подтвердить, что на тех рынках, на которых мы появляемся вновь, положительно отзываются о бренде, упаковке. В последующем мы так и планируем развивать ТМ. Перед нами поставлена задача – до 2021 года реализовывать всю продукцию под собственной ТМ.

- Это касается внутреннего рынка или экспорта в том числе? Для рынков Европы, Азии и Африки предложена продукция под такой же ТМ, как и для украинцев?

- До 2019 года эта задача должна быть решена для внутреннего рынка, до 2021 года – на внешнем. Останутся только исключительно переработчики, те компании, которые из нашей продукции в последующем делают что-то новое, что-то иное. В Украине наша продукция представлена под ТМ «Сквирянка», на европейском и на азиатском рынках – это ТМ «Skvira».

- Насколько жесткие требования к качеству импортируемой продукции на рынках Азии, Африки, Европы? Как пришлось перестроиться, чтобы выйти на эти рынки?

- У каждого рынка есть свои тонкости, свои особенности. Для того чтобы войти и работать на каком-либо рынке, его необходимо понимать. Если мы говорим о Европе, то это должно быть безупречное качество. Также важным вопросом является цена, потому что практически на всю ассортиментную линейку нашей продукции существует ввозная пошлина, которая является достаточно серьезной преградой для поставок нашего продукта на европейский рынок. Что касается Китая, там очень жесткие ветеринарные карантинные условия. Для соответствия требованиям поставщика на китайский рынок необходимо пройти комплексную сертификацию. Помимо этого, также существует ввозная пошлина. На сегодняшний день пошлина на хлопья для Украины составляет 30%. Много это или мало – все относительно. Для того чтобы понять, насколько это относительно, уточню, что для европейских и австралийских производителей эта пошлина нулевая. Для российских поставщиков она составляет 7%. Понятно, что украинским компаниям очень нелегко конкурировать с мировыми брендами, которые уже имеют свою историю отношений, поставок, а также имеют 30-процентный экономический выигрыш. Если говорить о рынке Африки, там надо обеспечить при достаточно высоком качестве соответствующее экономическое предложение, потому что рядом находится такой мощный переработчик, как Турция, которая сегодня в переработке зерна одна из лидирующих стран. В Турции на государственном уровне поддерживается как производство муки, так и круп. Поэтому на данном рынке мы можем конкурировать только благодаря высочайшему, европейскому качеству и достойной цене. Рынок Азии еще своеобразнее: нужно иметь историю поставок, обеспечить качество и гарантию прослеживаемости, а также необходимо иметь ряд дополнительных сертификатов и сертифицировать производство на соответствие. Каждый рынок требует качества и корректной цены.

- Виктор Александрович, как вам удается «втиснуться» с крупяной продукцией в квоты беспошлинной поставки зерна в ЕС, если зерном они выбираются практически моментально?

- Безусловно, данный вопрос является очень важным для всей отрасли переработки зерна Украины. Хочется выступить с некими рекомендациями: необходимо из квоты беспошлинных поставок зерна в ЕС выделить квоту на беспошлинную поставку продуктов переработки. Если эта квота пшеница, значит надо выделить отдельной квотой продукты переработки пшеницы, будь то крупа или мука. Что касается европейского рынка – это абсолютно не помешает и не поломает этот рынок. При этом многим украинским переработчикам зерна это даст экономический стимул для развития компаний. На мой взгляд, на сегодняшний день как Министерство аграрной политики и продовольствия, так и Министерство экономического развития и торговли должны очень серьезно заняться этим вопросом и из общей квоты беспошлинной поставки зерна выделить отдельную квоту на беспошлинную поставку продуктов переработки.

- Какие инструменты компания использует для выхода на новые рынки?

- Мы участвуем в выставках, где находим партнеров, дистрибьюторов, на которых в последующем опираемся в нашей работе на данном рынке. Пока, к сожалению, мы не можем похвастаться собственными представительствами на указанных рынках, однако в планах развития это направление мы видим как основополагающее. В дальнейшем мы планируем развивать собственную дистрибуцию путем непосредственного присутствия на рынках.

- Ваше предприятие начало производство органической и безглютеновой продукции. Почему вы решили заняться данными направлениями?

- Направление «органика» для Сквирского КХП не ново. Впервые как производители органической продукции мы попробовали работать еще в 2012 году: в рамках цепочки поставок мы были сертифицированы исключительно как переработчик. На тот период нами был переработан небольшой объем зерна, и крупы были поставлены на европейский рынок. Ввиду того, что с 2010 года на предприятии работает система HACCP, в 2014 году было принято решение индивидуально принимать зерно, перерабатывать и продавать полученную продукцию. Впоследствии было принято решение и подана заявка на сертификацию нашего комбината на соответствие требованиям органического производителя. В конце 2014 года предприятие успешно прошло сертификацию и в начале 2015 года получили этот сертификат. На сегодняшний день в нашей ассортиментной линейке присутствует органические гречневая, кукурузная и овсяная крупа, а также хлопья. Кроме того, с расширением ассортимента мы сможем предоставить нашему покупателю абсолютно весь ряд органических продуктов из зерна. Мы ведем активную работу с сельхозпроизводителями на предмет контрактации зерна, выращенного по органической программе: компания гарантирует выкуп данной продукции и оплату бонуса за выращивание органической продукции. Далее мы производим весь ассортиментный ряд, который на сегодня представлен в рядовой линейке, со статусом «органик».

Кроме того, в ассортиментном ряду Сквирского КХП представлена продукция без глютена. На сегодняшний день не восприятие глютена – это очень большая проблема не только в Украине, но и для всего человечества. Более 3% населения мира страдает такой болезнью, как целиакия. Благодаря набору оборудования, которое сегодня имеется на нашем комбинате, мы можем производить продукты, которые гарантированно не будут содержать глютена. В торговых сетях уже представлена линейка гречневой и кукурузной продукции, которая определена лейблом «без глютена».

- Насколько выгодно производить органическую продукцию и безглютеновую?

- С точки зрения переработчика нам не столь важно – перерабатываем мы тонну зерна гречихи рядовой, органической или без глютена. Мы не ждем от этого большой экономической выгоды. Тренд органического продукта и продукта без глютена – это то, что в настоящее время требует рынок, и мы пытаемся предоставить нашему покупателю максимально емкое предложение.

- Как вам удается организовать приемку продукции, учитывая номенклатуру и объемы производства?

- Технически к этому мы подготовлены: хранение зерна для промышленной переработки у нас организовано в силосном элеваторе. Силосный элеватор обеспечивает обособленное хранение одноименной партии в размере 150 тонн. Поэтому для органических продуктов мы определяем время. Прежде чем это зерно будет завозиться, зачищаются полностью все линии при приемке зерна, принимается и обеспечивается отдельное складирование каждой партии. Далее каждая партия проходит сертификацию независимой лабораторией, и только после этого она будет принята как соответствующая органическому зерну. Всегда перерабатывается отдельная партия, после чего по каждой подводятся результаты. Такие же регламенты и стандарты установлены у нас с 2010 года для производства продуктов для детского питания. Напомню, что мы производим муку гречневую, кукурузную, крупку овсяную и хлопья овсяные для продуктов детского питания таким компаниям, как Nestle, Nutricia, HiРР, Droga Kolinska.

- Чтобы Вы пожелали нашим читателям и участникам рынка в наступившем 2017 году?

- Хочется пожелать всем нам мира, стабилизации экономики в нашей стране, уверенности в завтрашнем дне и развития. Для того чтобы быть востребованными и конкурентоспособными на мировом рынке, нужно иметь современные технологии и отменное качество продукции – это единственный путь к успеху!

Беседовали Святослав Ткаченко,

Юлия Шевченко

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