Мнение

10:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 71

На сегодняшний день вопрос цены и качества соевого жмыха очень актуальный

Соевый комплекс в Украине стремительно развивается, о чем свидетельствуют данные об увеличении производства сои в Украине и соответственно продуктов переработки, в частности соевого масла и шрота/жмыха. В текущем сезоне наблюдается ситуация, когда жмых дешевле сои, а ценовой спрэд между шротом и соей всё больше сужается. Больше выручки приносит соевое масло, но его выход с 1 тонны сои в среднем составляет лишь 12-18%.Совладелец компании «КСК-АГРО», в прошлом топ-менеджер самого крупного в Украине маслопрессового завода «ПромТехАгроТорг», к.т.н. Виталий Курушкин согласился рассказать о проблемах внутреннего и экспортного рынков соевого жмыха.

Справка

Компания «КСК-АГРО» начала свою деятельность в 2015 году. Предприятие специализируется на поставках масличных культур и продуктов их переработки. Сотрудники компании успешно работали и получали опыт в ведущих перерабатывающих, аграрных и торговых предприятиях Украины. Предприятие является регулярным экспортером жмыхов, шротов и растительных масел. Несмотря на «молодой возраст», имеет широкий и быстро пополняющийся перечень деловых партнеров.

Офис компании находится в г. Киев, производственная база и автотранспортное предприятие – в г. Канев.

Главными принципами работы компании являются ответственность, безупречная деловая репутация и системный подход к решению задач.

- Виталий, ваша компания занимается реализацией продуктов переработки масличных культур как на внутреннем рынке, так и на экспортном. Каким позициям отдаете предпочтение? Какая продукция на сегодняшний день пользуется более высоким спросом?

- На внутреннем рынке много внимания уделяем соевому и подсолнечному жмыхам. Для этих позиций наиболее востребован сервис, который торговая компания предоставляет своим клиентам – ежедневное исследование рынка, проведение переговоров, товарное кредитование, организация перевозок, принятие финансовых и качественных рисков.

Благодаря нашим налаженным контактам и многолетнему опыту, для клиента-производителя обеспечивается доступность его товара широкому кругу покупателей, чем стимулируется сбыт. Клиент-потребитель экономит время и средства, получая сырье по актуальной рыночной цене из одних рук, при этом мы гарантируем своевременность поставок и контроль качества. Важным фактором реальности многих сделок является и наше финансовое участие – предоставление кредита производителю или потребителям.

В экспортном направлении у нас на первом месте соевое и подсолнечное масла, которые пользуются устойчивым спросом у зарубежных покупателей.

Среди производителей комбикормов наиболее востребованные позиции – это шрот и жмых подсолнечника. Привлекательная цена за единицу протеина и постоянная доступность больших объемов сырья на рынке делает такой результат закономерным.

- Расскажите об основных покупателях шротов/жмыхов (подсолнечный, соевый, рапсовый) в сезоне-2016/17 на рынке Украины. Есть ли нарекания к качеству данной продукции?

- Основные покупатели этой продукции – птицефабрики бройлерного направления. Следует отметить, что продукты переработки рапса мало используются на внутреннем рынке – рапс экспортируется высокими темпами и присутствует на рынке всего несколько месяцев после сбора урожая.

Вопрос качества очень актуальный, потому что в условиях роста конкуренции производители всеми правдами и неправдами стремятся снизить себестоимость своей продукции. Происходит это, увы, в основном за счет качества. Желание отдельных производителей получить дополнительный ценовой «козырь» перед конкурентами толкает их на различные фальсификации. В чём их суть? Почти всегда в добавлении к продукту более дешёвых компонентов, чрезмерном увлажнении, корректировке показателей качества неорганическими примесями.

Что касается нас, мы долго зарабатывали свою репутацию на рынке и очень ею дорожим, поэтому тщательный контроль качества продукции является важной составляющей нашего бизнеса. Именно качество продукции – главный, первоочередный критерий отбора для наших покупателей. Я рад, что нам удалось зарекомендовать себя в качестве добросовестного поставщика.

- В текущем сезоне большинство украинских производителей сообщают о сложностях с реализацией соевого жмыха на фоне профицита его предложения. Имея довольно большой опыт работы в соевом сегменте, могли бы Вы предложить какие-либо пути успешного разрешения данной проблемы?

- Меня сложившаяся ситуация не удивляет. Мы живем в постиндустриальном обществе, когда промышленность быстро насыщает потребности клиентов, а дальше начинается конкуренция за выживание и демпинг.

Сравнительно небольшой финансовый порог входа в этот бизнес, технологическая простота производства и наличие готовых комплексных решений от украинских производителей оборудования способствовали появлению большого количества маслопрессовых цехов (более 100 действующих). Зачастую это происходит без изучения рынка, спроса и предложения продукции. Поэтому на сегодняшний день предложение соевого жмыха превышает потребности отечественной индустрии комбикормов. А на экспортных рынках покупатели предпочитают шрот как хорошо известный, постоянно доступный и универсальный продукт.

Несмотря на это, интерес инвесторов к отрасли не потерян. В прошлом году было открыто порядка десяти новых маслопрессовых цехов. Многие производители увеличили производственные мощности. Однако новичкам придется непросто. Чтобы стать успешными, прежде всего нужны удачное географическое расположение предприятия, отлаженная технология переработки и эффективная коммерческая работа.

- Во всем мире соевый шрот в отличие от жмыха является незаменимым продуктом в комбикормовом производстве. По Вашему мнению, при каких условиях соевый жмых сможет пользоваться такой же популярностью на внешнем рынке?

- Несмотря на более высокую универсальность шрота, соевый жмых является выгодной альтернативой, поскольку при немного меньшем количестве сырого протеина он содержит в 5-7 раз больше сырого жира. Кроме того, он дешевле. Эти преимущества жмыха очень ценятся и используются птицеводами и животноводами Украины. Зарубежного же покупателя от использования соевого жмыха удерживает ряд соображений: нет культуры применения, нет диверсификации поставок из разных стран, нет биржевых и финансовых инструментов, нестабильное качество товара в партии и т.д.

Кроме того, если говорить о морских поставках жмыха зарубежному покупателю, то для большинства украинских производителей формирование экономически эффективной судовой партии (а это хотя бы 3-5 тыс. тонн) является непосильной задачей как с точки зрения финансовых, так и производственных возможностей. Поэтому экспорт идет в основном через сухопутную границу и небольшими партиями. И то только на запад, транзиты в Россию и на восток закрыты. Исключение составляют разве что лидеры рынка, например, «Компания Система», которая стала пионером судового экспорта жмыха, отгрузив первое судно еще в декабре 2015 года. Приятно отметить, что мы принимали в этом непосредственное участие.

Чтобы экспортировать соевый жмых, производителям нужно искать своего покупателя, приезжать к нему в офис, доносить информацию о преимуществах продукта, привозить образцы, приводить экономическое обоснование сделки, убеждать закупить пробную партию.

При этом важно понимать, на каких именно зарубежных рынках отечественный жмых способен составить конкуренцию шроту. Например, страны с развитой портовой инфраструктурой и большим потреблением соевых продуктов являются сложным рынком. Они находятся в фокусе международных трейдеров, шрот с небольшими логистическими затратами доставляется крупными партиями из основных регионов выращивания соевых бобов – США, Бразилии, Аргентины. Практикуются товарное кредитование, контракты в национальной валюте, торговля с премией и многие другие выгодные для покупателя финансовые инструменты, которые не сможет предложить украинский производитель. Мы должны учитывать логистику, географическое положение страны и грамотно этим пользоваться. Кому нужно много и дешево, тот покупает в «оптовом супермаркете» (США, Бразилия, Аргентина). Мы же должны занять нишу «удобного магазинчика у дома». Пусть немного дороже, но зато ближе, быстрее, возможны поставки небольшими партиями.

Было бы неплохо, если бы консолидацией объемов и популяризацией преимуществ соевого жмыха на внешних рынках занялись трейдеры. Я думаю, что так оно и будет. Есть перспектива и в контейнерных отправках – здесь работают небольшими объемами, намного шире ценовая разница.

- Какими Вы видите перспективы соеперерабатывающего комплекса Украины в ближайшие годы? Может ли количество маслопрессовых предприятий сократиться или переориентироваться на переработку других масличных культур?

- Мой прогноз: доля производства шрота будет расти, а жмыха сокращаться. При этом конкуренция за сырье будет ощутима не только во второй половине сезона, но еще и до уборки урожая. Конечно, выживут не все. Переориентироваться на другие культуры можно, но технологический процесс производства и переработки имеет существенные отличия, поэтому потребует дополнительных капиталовложений.

-В Верховную Раду периодически подаются на рассмотрение законопроекты, предлагающие установить экспортную пошлину на соевые бобы. По Вашему мнению, это обстоятельство позволит увеличить объемы переработки сои в Украине или приведет к сокращению ее производства?

- Такие инициативы наблюдались еще во время работы Верховной Рады позапрошлого и прошлого созывов, но встречали мощный отпор аграрного лобби. Безусловно, введение экспортной пошлины стимулирует рост переработки сои в Украине. Стремится экспортировать не сырье, а продукт с добавочной стоимостью – правильно с точки зрения государственной политики. Также очевидно, что повышение конкурентоспособности переработчиков произойдет за счет аграриев. Сократится ли объем производства? Это зависит от размера пошлины и момента ее введения. Если переработчики будут ощущать нехватку сырья, то предоставить им небольшую преференцию за счет экспортной пошлины было бы правильным. Ведь в долгосрочной перспективе выиграют все, как это произошло с рынком подсолнечника.

- Расскажите об особенностях работы в условиях нестабильной ситуации на валютном рынке в текущем сезоне. С какими сложностями при поставках продуктов переработки масличных культур вы столкнулись в последнее время, в частности на внешнем рынке?

- Мы работаем на сырьевых рынках, на которых маржа контрактов составляет всего несколько процентов и все просчитывается и оптимизируется до копейки. В таких условиях участники рынка очень чувствительны к курсовым колебаниям. Высоковолатильный валютный курс нервирует всех и становится сложно прогнозируемым фактором ценовой конъюнктуры. Например, фермеры прекращают продажи, возникают ажиотажный спрос на сырье, краткосрочные спекулятивные перекосы цен.

Хотя в обществе бытует мнение, что девальвация национальной валюты всегда выгодна экспортерам, это не всегда так. Например, возмещение НДС – вопрос многих месяцев, а ведь в нем заключены не только прибыль, но и часть затрат. Если за это время национальная валюта существенно обесценится, то контракт может оказаться и убыточным.

- Как, по Вашему мнению, будет развиваться ситуация на экспортном рынке масел и шротов во второй половине 2016/17 МГ? Какие направления будут приоритетными при экспорте продуктов переработки масличных в новом сезоне и почему?

- Думаю, что традиционно во второй половине года мы будем наблюдать рост цен и уменьшение количества предложений, отмечающееся уже сейчас, на фоне сложностей с закупкой сырья – как семян подсолнечника, так и соевых бобов.

- Какие цели стоят перед компанией, и каких результатов планируете добиться в 2017 году?

- Планируем развиваться: увеличить объемы товарооборота процентов на 30% по сравнению с прошлым годом, уделять больше внимания экспортному направлению и отработке новых логистических решений. Также есть желание расширить ассортимент товарных позиций, поработать с нишевыми культурами.

Беседовала Виктория Зеленая





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