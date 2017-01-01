Мнение

10:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 103

Влияние на рентабельность производства культур оказывают не МТР, а цены на сельхозпродукцию – ООО «Агроскоп Интернешнл» (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))

В преддверии посевной кампании сотрудники АПК-Информ побеседовали с представителями одной из крупнейших международных компаний – ООО «Агроскоп Интернешнл», обеспечивающей украинских аграриев посевным материалом, удобрениями, средствами защиты растений, а также помогающей им внедрять инновационные технологии, способствуя получению высокого и качественного урожая, – руководителем направления СЗР Андреем Лукьянченко и руководителем направления семян Екатериной Прилуцкой.

Справка

ООО «Агроскоп-Интернешнл» – международная компания, которая уже 15 лет работает с украинскими сельхозпроизводителями и обеспечивает бесперебойную работу хозяйств на протяжении всего цикла выращивания культур. Компания активно внедряет инновационные комплексные решения, предоставляет высокопрофессиональные агрономические консультации, поставляет качественную продукцию (семена, СЗР, микро- и макроудобрения).

- Екатерина, какие особенности наблюдаются на рынке семян в преддверии весеннего сева-2017? По Вашему мнению, насколько ощутимо влияние сырьевого рынка на рынок семян?

Екатерина Прилуцкая (Е.П.): В течение последних нескольких лет продолжительные засушливые условия в осенний период приводят к недосеву озимых культур. Кроме того, сохраняется риск того, что ослабленные посевы плохо перезимуют.

Это приводит к замещению яровыми культурами, прежде всего, подсолнечником и кукурузой. За последние три года подсолнечник остается одной из самых рентабельных культур для сельхозпроизводителя, что подтверждает устойчивый рост посевных площадей под ним. Но в 2017 году прогнозируется дефицит качественных семян подсолнечника, соответственно ожидается увеличение спроса, прежде всего, на семена кукурузы и рост посевных площадей под ней.

Можно говорить о влиянии сырьевого рынка на цены посевного материала пшеницы и сои. Относительно кукурузы и подсолнечника такого влияния нет.

- Каким культурам отдают предпочтение сельхозпроизводители при покупке семян яровых культур под урожай-2017? Возможно, усилился интерес к каким-то новым культурам за последние несколько лет?

Е.П.: Основными яровыми культурами для сельхозпроизводителя являются кукуруза, подсолнечник и соя. В последние годы ощущается повышенный интерес к нишевым культурам, таким как горох, нут, чечевица, масличный лен.

Предполагаем, что посевные площади под подсолнечником, как и в прошлом году, составят 5,5-5,8 млн. га. Также мы прогнозируем, что по сравнению с прошлым годом посевные площади под кукурузой будут только расти и составят примерно 4,2-4,5 млн. га из-за недосева озимых осенью, это уже видно по динамике реализации семян кукурузы. Более умеренное отношение будет к сое, и посевные площади прогнозируются на уровне 1 млн. га вследствие резкого изменения урожайности год от года.

- Какой селекции – импортной или отечественной – сельхозпроизводители отдают большее предпочтение в этом году? Как Вы оцениваете долю семян импортной и отечественной селекции на рынке Украины? Изменилась ли она за последние 3 года?

Е.П: За последние три года доля импортной селекции по сравнению с отечественной увеличилась. Для подсолнечника доля импортной селекции составляет примерно 80%, доля отечественной – 20%, для кукурузы – соответственно 70% и 30%. Относительно озимой пшеницы, наоборот, доля отечественной селекции выше по сравнению с импортной и составляет примерно 60%.

- Андрей, расскажите, как Вы оцениваете потребление СЗР под урожай 2017 года?

Андрей Лукьянченко (А.Л.): В этом году сельхозпроизводители проявляют высокую заинтересованность в СЗР. Запросов на СЗР стало больше по сравнению с 2016 годом, а закупки стартовали на 2-3 недели раньше обычных сроков, и на текущий момент, с наступлением тепла, этот процесс стал еще более интенсивным.

- Какая группа препаратов пользовалась в 2016 году наибольшим спросом среди аграриев? Что является главным для сельхозпредприятий при выборе СЗР?

А. Л: Весенне-летний период прошлого года был более влагонасыщенным по сравнению со средней многолетней нормой, соответственно вырос риск появления грибковых заболеваний сельскохозяйственных культур и, в первую очередь, подсолнечника, зерновых, сои, чего аграрии не могли допустить. В связи с этим им пришлось более активно использовать фунгициды, чтобы избежать потерь урожая. Поэтому спрос на рынке фунгицидов в 2016 году существенно вырос в сравнении с 2015 годом.

Сельхозпроизводители всегда учитывают соотношение цены и качества, это касается не только рынка СЗР. Но если выстроить по порядку ключевые факторы покупки, то, скорее всего, порядок такой: качество продукта, его производитель, цена и поставщик. Большинство сельхозпроизводителей имеет опыт использования тех или иных продуктов, обычно предпочтение отдается проверенным, надежным и предназначенным для решения конкретных проблем.

- В условиях экономического кризиса насколько фермеры стали больше экономить на средствах защиты растений?

А. Л: Я не могу сказать, что фермеры стали экономить на средствах защиты растений. Как показал прошлый сезон, потребление на рынке СЗР выросло в сравнении с 2015 годом. В связи с погодно-климатическими условиями сезона вырос спрос на покупку СЗР, что привело как к увеличению объемов реализации на рынке в целом, так и к росту продаж нашей компанией. Но цены на СЗР в 2016 году к 2015 году выросли не столь значительно в сравнении с увеличением объема рынка, что свидетельствует об интенсификации, а не экономии.

- Насколько сильно изменилась стоимость семян, удобрений, СЗР за последний год и как это может отразиться на рентабельности производства основных яровых культур (соя, подсолнечник, рапс, кукуруза)?

А. Л: Наблюдается незначительное изменение цен, происходящее ежегодно в связи с девальвацией валюты и другими показателями. Подобными изменениями стоит пренебречь, поскольку большее влияние на рентабельность производства основных яровых культур оказывают не расходные составляющие (семена, удобрения, СЗР), а цены на сельхозпродукцию после уборки урожая.

- Как Вы оцениваете конкуренцию на рынке СЗР в Украине? Какие меры принимает ваша компания для укрепления своих позиций в данном сегменте?

А. Л: Конкуренция с каждым годом растет, появляются все новые и новые игроки на рынке. Но если говорить о компании «Агроскоп Интернешнл», то мы имеем ряд преимуществ перед нашими конкурентами. Во-первых, мы международная компания, входящая в группу компаний Origin Enterprises. Во-вторых, наша компания уже 15 лет работает на рынке Украины. Нам доверяют наши партнеры, и мы этим очень дорожим. В-третьих, мы имеем широкое ассортиментное предложение по СЗР, как среди продуктов мультинациональных компаний, являясь официальным дистрибьютором мировых лидеров производства СЗР – компаний БАСФ, Байер, Дюпон, Сингента, Адама и др., так и среди эксклюзивных продуктов. В-четвертых, мы предлагаем сельхозпроизводителям комплексные решения по подбору гибридов и сортов сельхозкультур, защите растений, системе питания растений, которую составляем на основании анализов почвы, с учетом развития растения и климатических зон расположения хозяйства. По сути, Агроскоп дает своим партнерам оптимальные решения для производства урожая. Еще плюс к нашим преимуществам – весь ассортимент пестицидов хранится на паспортизированных складах по всей территории Украины, а это позволяет нам в максимально быстрые сроки сделать поставку партнеру.

- По Вашему мнению, как будет развиваться ситуация на украинском рынке СЗР в дальнейшем?

А . Л: Мы уверены, что спрос на рынке СЗР будет расти. Трудно сегодня представить сельхозпроизводителей, не использующих гербициды, инсектициды и фунгициды. Емкость рынка пестицидов в Украине во много раз больше того объема, который реализуется сегодня.

Беседовала Елена Еманова

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