Мнение

10:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 77

Залог высокого урожая – качественный посевной материал – ФГБУ «Госсорткомиссия» (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))

В последние несколько сезонов показатели валового сбора зерна, в частности пшеницы, в России постоянно растут, что позволяет занимать лидирующие позиции в топе стран-экспортеров. Но для того чтобы сохранить «набранную высоту», одних конкурентоспособных цен недостаточно. Наращивание объемов производства и высокое качество урожая – по-прежнему важнейшие условия для стабильного развития зернового сегмента, основой которого является посевной материал. Об особенностях российского рынка посевного материала рассказал в интервью АПК-Информ директор Волгоградского филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» Михаил Харитонов.

Справка

ФГБУ «Госсорткомиссия» – федеральное государственное бюджетное учреждение России по испытанию и охране селекционных достижений. Работает на территории всей страны и включает в себя 78 филиалов. Основные цели:

- участие в осуществлении организации проведения регистрационных испытаний, экспертизы результатов регистрационных испытаний селекционных достижений;

- участие в обеспечении правовой охраны селекционных достижений;

- участие в ведении Государственного реестра охраняемых селекционных достижений и Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию;

- участие в организации эффективного функционирования системы государственных испытаний и охраны селекционных достижений.

Михаил Харитонов возглавляет Волгоградский филиал с 2015 г.

- Одним из главных критериев получения высокого урожая является качество посевного материала. Михаил Васильевич, как организована система контроля семян?

- Действительно, это очень важный фактор, позволяющий влиять в итоге на величину урожая. Практика показывает, что прирост при севе высококачественными семенами достигает 20-30%, при этом улучшаются и качественные показатели получаемой продукции, и устойчивость растений к неблагоприятным условиям произрастания. Система контроля качества семян осуществляется ФГБУ «Россельхозцентр» через свои региональные филиалы и районные структуры. Весь посевной материал (образцы семенных партий) проходит анализ в лабораториях, после чего на него выдаются документы о качестве семенной продукции (чистота, всхожесть и т.д.) и о наличии в нем семян сорных растений. Только после этого просто зерно можно считать семенами, а не прошедшие контроль партии могут быть отправлены либо на дополнительную подработку, либо в реализацию как товарная продукция.

- Как часто в настоящее время аграрии готовы обновлять репродукцию семян?

- Семенами можно считать репродукцию не выше пятой включительно, далее это массовая репродукция, и из них получать семена нельзя. Ряд регионов юга России, имеющих мощные селекционные центры и семеноводческие предприятия, принял законы, запрещающие использование семян выше второй репродукции. Исходя из этого, становится понятно, что принятие решения аграриями по сортообновлению – очень важная задача. Соответственно, обновление репродукции должно происходить не менее чем через 2-3 года.

- Произошло ли удорожание семян за последние годы?

- За последние 3 года наблюдалась в целом стабильная цена на семена зерновых культур. Исключение составляют суперэлиты и элиты. Это вызвано, на мой взгляд, их нехваткой в селекционно-семеноводческих центрах. Наблюдался острый дефицит семян новых, высокоурожайных и перспективных сортов, в частности озимой пшеницы. Приобрести их порой бывает очень непросто, что, в свою очередь, приводит к их удорожанию. Цены на семена кукурузы и зернового сорго зарубежных фирм за период 2014-2016 гг. остались примерно в одном коридоре с незначительными колебаниями от курса валюты.

- С какой интенсивностью создаются новые сорта?

- В Волгоградском филиале ФГБУ «Россорткомиссия» в последние годы только озимой пшеницы на испытании находится более 60 сортов, причем эта работа выполняется в рамках госзадания. Все сорта выведены селекционерами Волгограда, Ростова, Краснодара, Ставрополья, Саратова, Воронежа. Сколько из них будет районировано в итоге, покажет дальнейшее их испытание. Важнейшую роль будет также играть и наличие семян этих сортов, в том числе первичное семеноводство.

- Создаются ли сорта, которые требуют минимального применения СЗР?

- Применение СЗР на сельхозкультурах – важнейший фактор стабильной работы аграриев. Практически нет культур, которые не требовали бы защиты химическими средствами. Селекционеры, выводя новые сорта, стараются сделать их устойчивыми к болезням, и надо отдать им должное – практически все сорта зерновых, районированные и выращиваемые в нашей области, устойчивы к комплексу заболеваний. Другое дело, когда речь идет о защите от вредителей и сорной растительности. Объем защитных мероприятий по этим видам работ с каждым годом увеличивается, а компенсируется при высоких закупочных ценах на сельхозпродукцию. При этом эффективность и доступность СЗР также растет, впрочем, как и цены на данную продукцию.

- Придерживаются ли аграрии требований к районированию сортов? Отслеживаете ли вы эту ситуацию?

- Аграрии в подавляющем большинстве (более 90%) сеют только районированные сорта. Применение нерайонированных сортов ведет к таким негативным последствиям, как недополучение урожая и снижение его качества. Помимо прочего, такие действия приводят к лишению всех видов государственной поддержки (погектарная поддержка, возмещение части затрат по инвестиционным кредитам и т.д.), становится невозможным страхование посевов. Контроль за ситуацией в этом вопросе осуществляет Россельхозцентр при участии сортоиспытателей.

- Какие культуры наиболее востребованы на зерновом рынке, чем это обусловлено?

- Причин, по которым можно определить востребованность той или иной культуры на рынке и планирование ее объема производства в регионе, несколько. Основные – это стабильный спрос на продукцию, возможность ее реализации на рынке, ее цена за последние 3-4 года и прогнозная цена на ближайший период, возможность получения высокого урожая в складывающихся агроклиматический условиях, наличие конкурентных преимуществ. Безусловно, такой культурой по праву остается пшеница.

- Михаил Васильевич, назовите самые высокоурожайные зерновые культуры вашего региона.

- Самыми высокоурожайными культурами в Волгоградской области считаются озимые зерновые: пшеница, рожь, тритикале. Урожайность этих культур достигает 70-80 ц/га. Также очень важной и высокоурожайной культурой для нас является и зерновая кукуруза, ее урожайность достигает 100 ц/га.

- Изменились ли затраты при выращивании зерновых и масличных?

- Производственные затраты на зерновые и масличные растут постоянно, это связано, главным образом, с ежегодным увеличением тарифов. Рост тарифов отражается на стоимости ГСМ, запчастей, комплектующих техники и оборудования. Кроме того, сельхозтоваропроизводитель обязан каждый год повышать заработную плату своим сотрудникам, и это тоже дополнительные расходы. Если же говорить в целом об отрасли, то ежегодное увеличение составляет 5-7% и далеко не всегда оно компенсируется увеличением дохода от коммерческой деятельности предприятия.

- За счет чего аграрии пытаются экономить при производстве сельхозкультур, и оправдано ли это?

- Аграрии в России никогда бы не состоялись, если бы не экономили всеми доступными способами. Сегодня нельзя экономить на заработной плате работникам, нельзя не платить налоги, применять плохие семена, покупать дешевые и, как правило, некачественные запасные части и горючее. Экономия возможна только в изменении технологии возделывания, переходя от устаревших и затратных агротехнологических приемов к современным энерго- и ресурсосберегающим технологиям. Например, технологии прямого сева. Большой положительный эффект может дать и применение новых высокопродуктивных сортов и гибридов, и в этом плане сортоиспытатели всегда были и остаются партнерами и помощниками наших аграриев.

- Какие цели поставили перед собой в ближайшем будущем?

- Цели остаются неизменными – расширение кадрового состава, обновление материально-технической базы и снижение себестоимости продукции, а также выполнение поставленных государством задач.

Беседовала Александрина Овдиенко

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий