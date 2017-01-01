Мнение

11:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 62

Хорошие семена и правильный подход к ведению хозяйства – залог высокого урожая (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))

Развитие элитного семеноводства имеет большое значение не только для растениеводческой отрасли, но и для поддержки научной базы и обеспечения продовольственной безопасности страны в целом. О развитии одного из российских семеноводческих хозяйств Ростовской области ООО «Гелиос», а также об оценках состояния озимых и предпочтениях в выборе определенных видов СЗР в преддверии посевной кампании в интервью с директором Владимиром Литвиновым.

Справка

ООО «Гелиос» осуществляет свою деятельность с июля 2009 г. в Ростовской области, а по финансово-экономическим показателям предприятие входит в пятерку лидеров Неклиновского района Ростовской области. Общая площадь сельхозугодий составляет более 5 тыс. га.

Основным видом деятельности является выращивание зерновых и масличных культур. Компания также предоставляет услуги, связанные с производством сельхозкультур, осуществляет продажу зерна, семян и кормов для сельскохозяйственных животных.





- Владимир Валентинович, расскажите, пожалуйста, о семеноводческом предприятии «Гелиос», с чего все началось, и как развивалось предприятие.

- В далеком 2000 году меня пригласили работать в одно из молодых с/х предприятий Неклиновского района, делающих первые шаги в с/х бизнесе, где остро стояли вопросы с семенами основных сельхозкультур. Передо мной тогда была поставлена задача в короткие сроки обеспечить хозяйство современными высокопродуктивными сортами озимой пшеницы, ярового ячменя, гороха и других культур.

Уже к 2006 году хозяйство вышло на совершенно другой уровень по культуре земледелия и производственным показателям. Так, в 2008 году был достигнут рекорд урожайности: сорт Фортуна на площади 80 га дал урожай в 100,1 ц/га. Интенсивное развитие семеноводства в хозяйстве позволило не только обеспечить себя семенным материалом, но и заняться продажей семян.

К сожалению, ничто не бывает вечным, наше предприятие по разным объективным и косвенным причинам обанкротилось. Но остались люди, знания, опыт. Сохранились связи с наукой, желание и возможность работать. И уже в новом качестве мы создали в 2009 году предприятие – ООО «Гелиос». Название было выбрано неспроста – в честь бога Солнца как источника жизни и всего живого. Сначала было около 600 га, теперь уже 2300 га. Наше хозяйство прошло сертификацию в органах Россельхозцентра. Мы сохранили и приумножили количество покупателей, имеем в своем сортименте порядка 20 сортов озимой пшеницы, 5 сортов ярового ячменя и 2-3 сорта гороха. Это наше направление. Когда покупатель приезжает покупать семена, то мы готовы ему предоставить не один-два сорта, а целую гамму сортов под всевозможные условия или ситуации. А поскольку в нашей зоне востребован и яровой ячмень, то почему бы не предложить семена и этой культуры? Это нелегкое занятие, но уже без этого, наверное, и не сможем.





- Что, по Вашему мнению, является залогом прибыльного агробизнеса, и какая поддержка со стороны государства необходима для успешного развития сельхозпроизводства в стране?

- В 2016 году нашим предприятием было произведено и продано 2200 тонн семян элиты озимой пшеницы. Объем реализации по сравнению с 2015 годом вырос в 2 раза. Это произошло, в первую очередь, благодаря поддержке государством элитного семеноводства, когда за одну купленную тонну семян элиты озимой пшеницы государство субсидирует около 5000 руб. В такой ситуации многим предприятиям выгодно свое зерно продавать на товарные цели, когда цена формируется в пределах 10000 руб/т, и купить семена элиты за 15000 руб. Плюс к увеличению объемов производства семян в нашем предприятии была проведена модернизация семяочистительной техники, увеличена ее производительность, были расширены площади сева первичных участков семеноводства и хранения семенного материала, мы широко практикуем хранение семян в биг-бегах, это удобно и для нас, и для покупателей, так лучше следить за сортовой чистотой, уменьшается влияние человеческого фактора. Таким образом, идет косвенная поддержка не только нас как производителей семян, но и науки, так как с каждой проданной тонны семян мы обязаны заплатить авторские, и чем больше будет объем продаж, тем больше пойдет средств на селекцию новых сортов. В итоге получается, что использование финансовых ресурсов государства и наших собственных напрямую повышает продовольственную безопасность страны, ведь сев, осуществленный элитными семенами, дает прибавку от 2 до 5 ц/га. К сожалению, в 2017 году порядок и форма поддержки элитного семеноводства существенно изменены, будет субсидироваться не высеянная тонна элитных семян, а засеянный элитными семенами гектар. Пока нет информации о размере поддержки. И достаточно долго идет расчет с сельхозпроизводителями, много хозяйств до сих пор не получили никакой помощи. Все это, конечно, отразится на объемах продаж семян элиты озимой пшеницы в 2017 году. Выход только один – расширять рынок сбыта за счет выхода на экспорт и в более северные районы и области. Сорта, имеющие коммерческий успех: Юка, Гром, Юбилейная 100, Юмпа. Сорта, которые будут успешны в перспективе («сорта завтрашнего дня»): Алексеич, Безостая 100, Баграт, Жива. Стоит обратить внимание также на Лауреат, Морозко, Доля.





- Как в нынешнем сезоне проходит перезимовка зерновых? Какие факторы в большей степени оказывали влияние на состояние озимых (погода, грызуны, слабые всходы)? За счет чего считаете возможным снижать риски пересева озимых весной?

- В текущем сезоне осенний и зимний периоды, как и все предшествующие, имели свои особенности. Первая сухая половина осени и обильная влажность в начале октября не позволили посеять достаточно большие площади в оптимальные сроки. Плюс раннее окончание вегетации, уже к середине ноября среднесуточные температуры снизились до отрицательных значений. Таким образом, примерно 30% посевов ушли в зиму в фазе «шильце» или 2-3 листа, в прошлом году эта цифра была гораздо выше – примерно 70-80%. На основной массе раскущенных посевов наблюдается высокая плотность заселения мышевидными грызунами, есть необходимость принимать меры по борьбе с ними. Нынешний зимний период отличается еще и невысоким влагонакоплением и слабым снежным покровом. Но критических отрицательных температур не наблюдалось, максимально столбик термометра опускался кратковременно до -18°С. В целом можно отметить, что условия перезимовки к середине февраля благоприятные. Дальнейшее развитие посевов будет, конечно, определяться погодными условиями, а также выбором агротехнических мероприятий. Но, в первую очередь, необходимы мониторинг на предмет болезней корневой системы и своевременное принятие решения по защите растений. Я считаю, что данное мероприятие необходимо в условиях Северного Кавказа на всей площади, независимо от предшественника. Особенно актуальной данная проблема будет на слабых посевах, скажется высокая инфекционная нагрузка на растения, а также неразвитость корневой системы. Важно правильно определить сроки, способы внесения и количество азотных удобрений. Есть общепринятые методики, но по собственному опыту убеждаюсь, что с подкормкой озимой пшеницы вряд ли есть смысл спешить по мерзлоталой почве.





- Изменился ли и как именно за последние годы список ТМ средств защиты растений, которым вы отдаете предпочтение? С чем это связано?

- Мы отдаем предпочтение известным производителям СЗР – Дюпон, Сингента, Байер, БАСФ, может, еще 3-4 компаниям, остальные производители специализируются на дженериках. Выбор препарата в большей степени зависит от цены, но в последнее время мы больше внимания уделяем эффективности, технологичности и влиянию препарата на урожайность и качество с/х культуры. Безусловно, где-то мы переплачиваем за бренд, но, к сожалению, таковы законы рынка.





- Очень часто, общаясь с аграриями, мы слышим о дефиците квалифицированных кадров. Сталкивались ли Вы с подобной проблемой?

- Подбор любого специалиста имеет определенные особенности – это и характер, и способность человека совершенствоваться, и коммуникабельность, и мн. др. Многому агроном учится уже в процессе работы, ведь опыт – это главная особенность профессии. Но зачастую руководители просто не дают свободы действия, не дают раскрыться молодому специалисту как профессионалу. Агроном в хозяйстве должен окончить два учебных заведения. Первое – это вуз. Второе – это вся его жизнь, посвящённая данной профессии.





- Какие перспективы развития своего предприятия видите в ближайшее время?

- Перспективы нашего предприятия, как, наверное, и всего с/х производства в стране, это кооперация. Необходимо увеличивать добавленную стоимость своего производимого товара, создавать глубокую переработку своей продукции. Есть чему поучиться в других странах. Например, мы рассматривали опыт кооператива во Франции, в городке Монт-де-Марсан. Многие слышали о селекции подсолнечника и кукурузы компании «Майсадур» (Maïsadour Semences), но не многие знают, что это лишь подразделение кооператива, в который входит более 160 отраслевых участков, расположенных как во Франции, так и в других странах. На начальном этапе агрокомплекса находятся филиалы по производству сельскохозяйственных ресурсов: семена, поставка сельхозпродукции, злаковые, производство овощных культур, корм для животных, птицеводство. На конечном этапе агрокомплекс включает в себя перерабатывающую промышленность, близкую к конечному потребителю.

Это как вариант для ознакомления – интересно и поучительно. Может, мы еще не созрели для конкретной настоящей кооперации и, наверное, находимся в «комфортной зоне», но в будущем, я убежден, перед нами будет стоять выбор: то ли вывозить свою продукцию за копейки в виде сырья за границу, то ли в виде готового продукта кормить себя и торговать своими брендами. На мой взгляд, именно последний вариант наиболее перспективный и экономически выгодный.





Беседовала Анна Мищенко

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