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09:44 Источник: АПК-Информ Просмотров: 114

Использование судов большой вместимости растет – «Оптимус Агро»

В условиях экономической нестабильности и высокой волатильности рынка наблюдается снижение маржинального дохода украинских производителей масла. Однако экспортный потенциал с каждым годом растет. Так, в 2016/17 МГ экспорт украинского нерафинированного подсолнечного масла в сравнении с прошлым сезоном может возрасти на 15% и составить 5,2 млн. тонн. Какие особенности внешнего рынка преобладают в текущем сезоне, и чего следует ожидать в краткосрочной перспективе, любезно согласился рассказать коммерческий директор «Оптимус Агро» Игорь Базилевич .

Справка

ГК работает под ТМ «Оптимус Агро» - это ведущая украинская агропромышленная компания, один из крупнейших переработчиков сельскохозяйственной продукции в Украине, который занимается производством подсолнечного масла, шрота и лузги.

На украинском рынке ГК входит в ТОП-5 переработчиков семян подсолнечника по мощностям.

«Оптимус Агро» объединяет под своей ТМ большую частную сеть элеваторов Украины общей мощностью хранения более 1,1 млн. тонн зерновых, также в состав входит ПАО «Запорожский маслоэкстракционный завод» мощностью по переработке 900 тыс. тонн в год.

- Игорь, в начале беседы расскажите, пожалуйста, нашим читателям об отличительных чертах украинского экспортного рынка нерафинированного подсолнечного масла и шрота в текущем сезоне?

- Экспортный рынок нерафинированного подсолнечного масла в сезоне-2016/17 характеризуется низким спросом на длительные периоды. Рынок довольно насыщен предложением масла, и поэтому покупатели предпочитают работать «сегодня на сегодня», не строя долгосрочных позиций.

Также стоит отметить, что растет использование судов большой вместимости для поставок как в Азию, так и Европу. Если ранее в направлении той же Индии ходили в основном суда по 12-15 тыс. тонн масла на борту, то в текущем сезоне стали преобладать суда объемом 20 тыс. тонн и более. То же самое происходит и с рынком шрота: в прошлые сезоны данный товар возили судами 3-6 тыс. тонн, в текущем сезоне преобладает тенденция укрупнения партий до 12 тыс. тонн. На контейнерные перевозки масла спрос упал в связи с большой разницей цен по сравнению с поставкой судами. Так, к примеру, если отталкиваться от цены 740 USD/т FOB украинский глубоководный порт и пересчитать на CIF Shanghai танкером, цена получится 800 USD/т против 817 USD/т при поставке во флекси-танках партией от 1000 тонн.

- Ваша компания уже много лет осуществляет реализацию продуктов переработки подсолнечника на внешнем рынке. С какими странами приоритетнее работать и почему? Какие страны являются основными покупателями масла и шрота в сезоне-2016/17?

- Основной спрос на украинское подсолнечное масло приходится на страны ЕС и Азии. Подсолнечный шрот традиционно поставляется в страны ЕС, также открылся рынок Азии, и довольно значительный объем начал поставляться в Индию, Бангладеш и Пакистан крупными партиями от 12 тыс. тонн.

Для украинских производителей, возможно, за исключением «Кернела», приоритетом остаются продажи на условиях СРТ и FOB в адрес международных трейдеров. Обычно от производителей предлагаются партии по 5-6 тыс. тонн, которые зачастую не покрывают вместимости используемых судов. В этом случае трейдер выступает посредником, собирающим большие партии с целью снижения стоимости доставки и предоставляющим сервис поставки множеству покупателей одновременно.

- Какие можете выделить проблемные ситуации на экспортном рынке продуктов переработки масличной в первой половине 2016/17 МГ? Как отразился на вашей компании запрет на поставку подсолнечного шрота в Беларусь ввиду АЧС? Какие Вы видите перспективы реализации шрота в данном направлении?

- Действительно, основной проблемой для многих переработчиков стал запрет экспорта шрота в РБ, но наша компания смогла избежать данной участи. Запорожская область была под полным запретом порядка месяца и была закрыта последней из областей на негранулированный шрот. На сегодня мы продолжаем поставлять шрот в РБ, но только гранулированный. Мы планируем сохранить за собой покупателей, которые имеются в данный момент, а в случае открытия рынка РБ для негранулированного шрота с удовольствием увеличим объем поставок в этом направлении.

- Можете рассказать, по какой формуле производится пересчет стоимости товара из базиса FOB в базис EXW/СРТ? На какие составляющие необходимо обращать внимание?

- FOB в СРТ просчитывается довольно просто. Необходимо от цены на FOB отнять все затраты, связанные с перевалкой товара, такие как непосредственно сама перевалка, потери при перевалке, стоимость сюрвейерских услуг, услуг на фумигацию (если необходимо), также в некоторых случаях стоимость финансирования на время между физической поставкой на СРТ и возможной датой отгрузки на FOB (зачастую при поставке на СРТ оплата происходит после выгрузки товара на терминале, а при поставке на FOB – уже после физической отгрузки товара на судно и оформления экспортных формальностей). От СРТ до EXW остается отнять стоимость логистики от завода до указанного места.

- Игорь, насколько изменился маржинальный доход украинских переработчиков в последние несколько сезонов? Насколько высока конкуренция между экспортерами в целом и украинскими в частности?

- В текущем сезоне наблюдается катастрофическая ситуация с доходностью. Фермеры с каждым годом становятся богаче, к этому прибавляется недоверие к банковской системе и курсу гривни. В итоге мы получаем дефицит предложения сырья на протяжении всего сезона и, как следствие, высокую цену на него за счет превышения количества перерабатывающих мощностей над урожаем.

Если говорить о конкуренции на экспортных рынках, то, в первую очередь, нам приходится конкурировать с продуктами переработки сои, урожай которой растет каждый год и, как следствие, увеличивается предложение соевого шрота и масла, которые являются практически полными заменителями подсолнечного шрота и масла.

- Есть ли преимущество отгрузок продукта в контейнерах? Какие страны проявляют интерес к закупкам масла таким способом?

- Поставки шрота в контейнерах росли в основном в страны Азии, однако с появлением предложений поставок большими судами, скорее всего, они пойдут на спад.

Контейнерный рынок – это рынок нишевых культур и готовой продукции в первую очередь во всем мире. Украинским производителям необходимо идти по пути углубления переработки и отправки уже продукции с добавленной стоимостью, которая позволяет покрывать образующиеся издержки на доставку контейнерами.

- Расскажите, на каких базисах приоритетнее работать с контейнерными отгрузками и почему? Как формируется цена на масло и шрот при контейнерных отгрузках?

- Самым удобным базисом поставки контейнерами является базис поставки CFR-порт назначения. В данном случае продавец не привязан к использованию контейнеров какой-то конкретной линии, по которой покупатель сделал букинг, а, следовательно, может оперировать большим количеством предложений пустых контейнеров и имеет возможность выбрать самое дешевое предложение.

Цена формируется довольно простым способом: отнимаются все затраты от цены большим лотом на базисе, скажем, FOB до базиса FCA-производственное предприятие и добавляются затраты до нового базиса поставки, иногда с учетом дополнительной премии, необходимой из-за особенностей работы рынка страны назначения. Зачастую это связано с более поздним периодом получения оплаты по сравнению с отгрузкой на FOB или СРТ.

- Что Вы можете сказать об экспортном рынке фасованного подсолнечного масла? Насколько изменилась его доля в последние несколько сезонов? Какие преимущества рынка бутилированного масла перед рынком наливного? Как можете охарактеризовать спрос на фасованное масло?

- К сожалению, мы пока не имеем технической возможности производить бутилированное масло, однако наблюдаем процесс увеличения отгрузок такой продукции на внешний рынок. Бесспорным преимуществом отгрузки бутилированного масла является продажа продукции с добавленной стоимостью, а, следовательно, более доходной за счет более глубокой переработки. Поток запросов на бутилированное масло, в т.ч. в нестандартной для нашего рынка упаковке, неуклонно растет.

- Можете дать оценку объемам производства и экспорта украинского подсолнечного масла за 7 месяцев текущего сезона?

- Производство сырого подсолнечного масла за сентябрь-март 2016/17 МГ, по данным официальной статистики, составило 3,434 млн. тонн. За сентябрь-апрель будет произведено около 4 млн. тонн.

По оценке нашего аналитика, с учетом дооценки за счет мелких переработчиков, работающих вне правового поля, производство сырого подсолнечного масла за сентябрь-апрель составит 4,8 млн. тонн.

Экспорт сырого подсолнечного масла за сентябрь-апрель 2016/17 МГ оценивается в 3,81 млн. тонн, а экспорт подсолнечного масла всего (сырое + рафинированное) за этот же период – 4,06 млн. тонн.

- И в завершение беседы, по Вашему мнению, как будет развиваться ценовая ситуация на внешнем рынке наливного масла в краткосрочной перспективе?

- Возможен небольшой сезонный рост, связанный с замедлением переработки в конце сезона. Но также не исключена вероятность падений, связанных с мировыми ценами на соевое и пальмовое масла.

Беседовала Анна Скотар

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