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Вчера, 15:43 Источник: АПК-Информ Просмотров: 171

Проблемы и перспективы казахстанского зернового рынка: мнения операторов рынка

Текущий сезон на зерновом рынке Казахстана подходит к концу. Безусловно, одним из ключевых факторов в ценообразовании и формировании тенденций сыграло не только невысокое качество зерна урожая-2016, но и нестабильная ситуация на валютном рынке. В ходе мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», мы собрали мнения участников рынка о главных сложностях 2016/17 МГ и перспективах зернового сектора Казахстана в будущем сезоне.

В последние несколько сезонов для зернового сектора Казахстана были характерны следующие тенденции: невысокий валовой сбор зерновых культур, ограниченное количество предложений высокопротеиновой пшеницы, рост цен, а также высокая волатильность национальной валюты по отношению к доллару США.

Напомним, что в текущем МГ в валовом сборе доля высокопротеиновой пшеницы 3 класса оценивается как невысокая, а превалирующими были 4 и 5 класс (более 65%). Данная ситуация была, в первую очередь, обусловлена неблагоприятными погодными условиями в период созревания и уборочной кампании. По мнению большинства операторов рынка, именно невысокое качество зерновой, в первую очередь, привело к высоким ценам, а соответственно, снизило объемы экспорта как в сегменте пшеницы, так и продуктов ее переработки. С учетом всех ранее перечисленных проблем мы задали участникам рынка вопросы относительно ключевых тенденций 2016/17 МГ, а также перспектив развития данного сегмента в новом сезоне.

Евгений Карабанов, учредитель группы компаний «Северное Зерно»

1. Как влияло на работу рынка в текущем сезоне низкое качество зерна урожая 2016 года? Сможет ли, по Вашему мнению, в новом сезоне Казахстан получить качественную зерновую с учетом сложной паводковой ситуации в период начала посевной кампании?

- В последние годы количество высокопротеиновой пшеницы, которая традиционно была брендом Казахстана, в структуре общего сбора зерновой значительно уменьшилось. Причем тенденция снижения прогрессирует год от года. Причина этого кроется не только в погодных условиях, но и в структурных недостатках отрасли, таких как: несоблюдение агротехнических мероприятий и сроков в части обновления семенного материала, своевременности сева и обработки почвы, севооборотов, использования минеральных удобрений, средств защиты растений (особенно фунгицидов). Также разбрасывание и заделка соломы в почву, особенно в условиях большой доли зерновых в структуре площадей – 70-85%, помимо положительного эффекта в виде улучшения механической структуры почвы, накопления влаги и сохранения питательных веществ, привели к большому накоплению фитопатогенов (вредители и болезни), а также к уменьшению содержания доступного азота, используемого почвенными микроорганизмами для разложения соломы. Этот фактор в совокупности с другими вышеизложенными причинами, большинство из которых связаны с финансовой устойчивостью товаропроизводителей, привел к массовому распространению болезней зерновых культур (ржавчина, септориоз и др.) и, как следствие, к резкому снижению урожайности и качества пшеницы по содержанию белка, клейковины и натуры.

Перспективы нынешнего года в части весенних запасов почвенной влаги в большинстве зерносеющих регионов страны, в целом, хорошие. Наличие большого снежного покрова зимой, малая глубина промерзания почвы, затяжная весна позволили влаге хорошо насытить землю. Паводковая ситуация не окажет существенного влияния на ход посевной кампании и посевную площадь, которая будет не меньше прошлогодней. Основные паводки прошли в поймах рек и низинах, которые мало используются для сева зерновых культур. Поэтому есть предпосылки для получения качественного урожая при отсутствии экстремальных погодных условий и применении товаропроизводителями минеральных удобрений и средств защиты растений.

2. С какими проблемами вам пришлось столкнуться в этом сезоне?

- Основными проблемами нынешнего МГ являлись невысокое качество пшеницы и большая волатильность на валютном рынке. Большая доля собранной в 2016 году пшеницы по качественным показателям соответствовала рядовому 4 классу – более 65%. Доля пшеницы 3 класса составляла не более 30%. При этом основная его часть – рядовая пшеница с содержанием белка 12,5% и клейковины 23-24%. Поэтому на внешних рынках такая зерновая не пользовалась высоким спросом. Но и на внутреннем рынке она тоже оказалась никому не нужна. Большая разница в стоимости между 4 и 3 классом в условиях жесткой конкуренции на рынке муки заставляла казахстанских производителей муки покупать пшеницу 4 класса. Спрос был на хорошую пшеницу 3 класса с содержанием белка 13,5-14,5% и клейковиной 25-28%, но ее было очень мало. Поэтому основная торговля пшеницей 4 класса и мукой, полученной из нее, происходила на традиционных рынках стран Средней Азии и Афганистана. Весной активно покупать пшеницу 4 класса начал Китай, в основном на кормовые цели. Традиционных покупателей казахстанской пшеницы в лице Ирана и Азербайджана в этом году практически не было. Причины – хороший урожай пшеницы, введение пошлины в Иране, невысокое качество и возможность покупки более дешевой пшеницы того же качества в России для Азербайджана.

Хороший урожай ячменя (на 35% больше прошлого года) породил большие ожидания казахстанских участников рынка относительно его экспорта в Иран. Однако эти ожидания не оправдались. Экспорт ячменя в Иран оказался ниже показателя прошлого МГ на 18%. Кроме того, валютный рынок демонстрировал большую волатильность. Курс доллара США к национальной валюте (тенге) упал с начала сезона с 342 (в августе 2016 г.) до 312-315 (в апреле-мае 2017 г.), т.е. более чем на 8%. Таким образом, закупленная экспортерами осенью пшеница стала весной автоматически дороже в валютном эквиваленте на 8%, или в среднем на 10 USD/т.

Указанные факторы не позволяют никому из участников рынка назвать нынешний сезон хорошим: ни товаропроизводителям, ни элеваторам, ни производителям муки, ни экспортерам, ни перевозчикам-экспедиторам.

3. Какие планы и перспективы Вы видите в будущем для развития зернового рынка Казахстана?

- В связи с проводимой политикой диверсификации в сфере растениеводства Казахстана в 2017 году ожидается уменьшение площадей зерновых культур, в частности пшеницы на 350 тыс. га, при сохранении общей посевной площади сельскохозяйственных культур на уровне прошлого года. За счет сокращения площадей под зерновыми культурами планируется увеличение площадей, занятых чечевицей, нутом, горохом, соей, рапсом, льном, горчицей, рыжиком и др. В связи с этим предложение на рынке пшеницы будет уменьшаться. Соответственно, произойдет диверсификация торговли и в нашей компании в сторону увеличения экспорта льна, рапса, твердой пшеницы. Наше хлебоприемное предприятие готово для приемки, сушки, очистки, хранения, отгрузки любых зерновых, бобовых и масличных культур, как насыпью, так и в мешках, «биг-бэгах», по требованию покупателя. Рассчитываем на дальнейшее развитие контактов с китайскими партнерами по экспорту пшеницы, а также в случае подписания между Казахстаном и КНР протоколов согласования фитосанитарных требований по экспорту льна и рапса – и по экспорту этих культур. Также планируем увеличить экспорт твердой пшеницы (дурум), рапса, льна в страны ЕС. Попробуем начать торговлю чечевицей. Главное, чтобы погодные условия позволили получить урожай!

Такие же вопросы были заданы представителям еще нескольких казахстанских зерновых компаний.

Игорь Денисенко, заместитель директора по коммерческим вопросам ТОО «Фирма «Диканшы»

1. По моему мнению, обильные паводки в Казахстане незначительно повлияли на посевную кампанию. На данном этапе сев идет умеренными темпами, и многие сельхозпроизводители планируют закончить его в оптимальные сроки (конец мая – начало июня т.г.). Что касается нового урожая пшеницы, его объема и качественных характеристик, все будет зависеть только от погодных условий в летний период: будет ли достаточно солнца и влаги.

Стоит отметить, что в настоящее время многие фермеры Казахстана стараются использовать современные средства защиты растений и инновационное техническое оборудование. Однако мы должны помнить, что Северный Казахстан – это зона рискованного земледелия. При этом в последние годы погодно-климатические условия в стране значительно ужесточились, и именно погода остается ключевым фактором в формировании урожая. В связи с этим в Казахстане идет постепенная переориентация на выращивание масличных культур, однако, по моему мнению, это не сможет кардинально изменить количество выращиваемой пшеницы в ближайшее время.

2. Наша компания как крупный производитель пшеничной муки столкнулась с основной проблемой – фактическим отсутствием предложения высокопротеиновой пшеницы в начале сезона. В связи с этой ситуацией и наш мукомольный завод, и многие другие перерабатывающие предприятия Казахстана начали переориентацию на изготовления муки 1 сорта невысокого качества с поставкой в Афганистан, что, естественно, сузило рынок сбыта готовой продукции. Тем самым мукомолы Казахстана сами загнали себя в так называемую «ловушку»: вследствие перенасыщения предложением казахстанской муки в Афганистане мы обрушили там цены. Соответственно, мукомолам было достаточно сложно работать в условиях высоких цен на сырье и низких цен спроса на готовую продукцию.

Также на протяжении сезона отмечалась еще одна второстепенная, но не менее значимая проблема. В связи с погодными условиями основная масса пшеницы после уборочной кампании была заложена в хозяйствах на склады, а не вывезена на элеваторы. Ввиду данной ситуации не видно было статистических потоков движения пшеницы: что продано/не продано, какие остатки зерновой в наличии.

3. Многие аграрии Северного Казахстана в настоящее время стараются переориентироваться и использовать нетрадиционные культуры для выращивания в наших широтах. Все меньше и меньше местных фермеров делают ставку на пшеницу: кто-то пытается вырастить лен, кто-то рапс, некоторые аграрии даже сою. Сельхозпроизводители считают, что в условиях рискованного земледелия стоимость пшеницы должна быть значительно выше, однако рынок складывается таким образом, что по более высоким ценам продавать зерно не получается.

Для нас наилучшая перспектива для дальнейшего развития рынка – это хорошая погода и, как следствие, высокое качество зерна, что помогло бы нам расширить рынки сбыта. Так как Иран и Китай традиционно закупают зерно и пшеничную муку с более высокими качественными характеристиками, нежели Афганистан.

Также свое мнение высказал представитель экспортно-ориентированной компании Акмолинской области

1. Вопрос качества зерна в будущем сезоне будет стоять очень остро, так как используемый фермерами семенной фонд неоднородный и при севе используются не только элитные семена и семена первой репродукции.

При этом ситуация с паводками в Казахстане также очень неоднозначная. К примеру, в Акмолинской области несколько дней стояли очень высокие температуры и сильнейшие ветра, а ветра достаточно быстро иссушают верхний слой почвы, что, естественно, негативно сказывается на состоянии посевов. При этом по технологии глубокая заделка семян не рекомендуется, соответственно, при правильной мелкой заделке семян в Акмолинской области верхний слой почвы уже фактически начал терять свою пластичность, и многие фермеры опасаются за состояние посевов.

В СКО, в свою очередь, аграрии жалуются на переувлажненность почвы, где в низинах вследствие паводковой ситуации стояло достаточно большое количество воды. Аграрии ждут, пока сойдет вода, и будут сеять в последнюю очередь и, скорее всего, не пшеницу, а другие культуры.

В целом по Казахстану мы ожидаем неравномерные всходы. Несмотря на то, что посевная кампания до последнего времени шла неплохими темпами, до сих пор остается неясно, какое количество пшеницы будет посеяно в оптимальные сроки, при благоприятном температурном режиме и насыщенности влагой.

Также, согласно прогнозам метеорологов, лето на севере Казахстана ожидается с избыточными температурами, гораздо выше нормы, и осадками ниже нормы, что вызывает опасения по поводу засухи. Как это повлияет на качественные характеристики урожая, пока говорить очень сложно.

2. Основная проблема текущего сезона – нехватка финансирования. В первую очередь, недостаточное финансирование на пшеницу. Так как в Казахстане в последние несколько сезонов идет переориентация на масличные и так называемые высокодоходные культуры, такие как чечевица и нут, основное субсидирование идет именно на них. Однако, несмотря на данную ситуацию, большинство аграриев предпочитают выращивать пшеницу, так как у них нет необходимой техники для возделывания масличных культур, места для хранения, налаженных рынков сбыта. Наряду с этим, рынок пшеницы, который фермерам знаком и понятен, остался без значительного субсидирования со стороны государства: финансирование через Продовольственную контрактную корпорацию отменили, финансирование через социально-производственные кооперативы также закрыли. У сельхозпроизводителей осталось два выхода – коммерческие банки либо Финансовая аграрная корпорация, где можно получить финансирование под залог.

3. В первую очередь, казахстанским операторам рынка необходимо озаботиться качеством зерна, только тогда мы сможем рассчитывать на расширение рынков сбыта и вернуть себе таких потребителей, как Турция, Египет и т.д. Учитывая, что географически Казахстан зажат в глубине материка, выйти на мировую арену мы сможем только благодаря эксклюзивной высокопротеиновой пшенице.

Также необходимо решать логистические проблемы: расширить мощности порта Актау, откуда идут основные потоки зерновых культур с поставкой в Иран, и обновить парк зерновозов.

По моему мнению, только благодаря полному комплексу мер, таких как развитие инфраструктуры, техники, применение инновационных средств защиты растений, курсы повышения квалификации для агрономов и сельхозпроизводителей в целом, казахстанский зерновой рынок выйдет из стагнации.

Статистическая справка

По данным аналитиков ИА «АПК-Информ»,первый прогноз валового сбора пшеницы в 2017/18 МГ составляет 13 млн. тонн, что на 12,8% меньше показателя текущего сезона. Снижение валового сбора обусловлено в основном сокращением посевных площадей под зерновой на фоне реализации государственной программы о диверсификации посевных площадей. Общее предложениеданной культуры в Казахстане в будущем сезоне прогнозируется на уровне 18,4 млн. тонн, что на 5% уступает прогнозному показателю текущего сезона. При этом экспортный потенциал в 2017/18 МГ оценивается в 4,1 млн. тонн, что на 2,4% меньше показателя текущего сезона.

Баланс спроса и предложения пшеницы в Казахстане, тыс. тонн 2015/16 2016/17 2017/18 Изменение 2016/17-

2015/16 2017/18-

2016/17 Начальные запасы 4530 4356 5301 -3,8% +21,7% Посевная площадь, тыс. га 11771 12431 12000 +5,6% -3,5% Уборочная площадь, тыс. га 11571 12373 11880 +6,9% -4,0% Урожайность, ц/га 11,9 12,1 11,0 +1,9% -9,2% Валовой сбор 13748 14985 13068 +9,0% -12,8% Импорт 100 50 50 -50,0% = Общее предложение 18378 19391 18419 +5,5% -5,0% Потребление: 9 870 9 890 9 900 +0,2% +0,1% продовольственное 4780 4820 4800 +0,8% -0,4% кормовое 1950 2000 2100 +2,6% +5,0% семена 2490 2400 2350 -3,6% -2,1% потери 370 390 370 +5,4% -5,1% другое 280 280 280 = = Экспорт 4152 4200 4100 +1,2% -2,4% Общее распределение 14022 14090 14000 +0,5% -0,6% Конечные запасы 4356 5301 4419 +21,7% -16,6% Конечные остатки / распределение 31% 38% 32% Оценки и прогнозы ИА «АПК-Информ» (апрель 2017 г.)

Структура посевных площадей под урожай 2017 г. изменилась следующим образом: под зерновые культуры выделено 15 млн. га (-2,5% к показателю предыдущего года), под пшеницу – 12 млн. га (-3,3%). В то же время, под масличные культуры отведено 2,1 млн. га, что на 5% превышает показатель прошлого года.

Полина Калайда

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