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09:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 184

Казахстанский рынок продовольственной пшеницы: низкое качество, высокие цены

Согласно последним прогнозам FАО, мировое производство пшеницы в 2016 году должно составить 749 млн. тонн, что на 1,9% больше, чем в 2015 году. Прирост, главным образом, связан с улучшением видов на урожай в Казахстане и Иране. Однако, несмотря на высокие показатели валового сбора, уже с начала сезона ценовая ситуация на площадке продовольственной пшеницы в Казахстане была нестабильной. В то же время первая половина 2016/17 МГ продемонстрировала достаточно высокие объемы отгрузок зерновой за пределы страны. О том, какие ценовые тренды были характерны для первой половины текущего сезона, и о ключевых сложностях, с которыми пришлось столкнуться участникам рынка, пойдет речь в данном материале.

Внутренний рынок пшеницы

Производство и качество пшеницы

Последние несколько сезонов для казахстанского зернового рынка главными проблемами были невысокий урожай и небольшая доля высокопротеиновой продовольственной пшеницы в валовом сборе. По данным аналитиков ИА «АПК-Информ», оценка валового сбора пшеницы в Казахстане в 2016/17 МГ составляет 15,9 млн. тонн, что на 15,3% превысит показатель 2015/16 МГ.

В сезоне 2016/17 МГ ухудшение погодных условий во время проведения уборочной кампании не только замедлило ее темпы в ряде зерносеющих областей Казахстана, но и отразилось на качественных показателях зерновой. Напомним, что большое количество осадков в июле и жаркая погода в августе способствовали развитию болезней и микроорганизмов на растениях, вследствие чего пострадали как урожайность, так и качество зерна пшеницы в части содержания белка, клейковины и натуры.

По информации операторов рынка, в текущем сезоне около 70% пшеницы относится к 4 классу, при этом количество высокопротеиновой пшеницы 3 класса оценивается как невысокое.

Комментарий Каната Ахмалишева, менеджера Коммерческого департамента Продовольственной контрактной корпорации

«В этом году в Казахстане собран достаточно хороший урожай зерновых, который в весе после подработки составил 21,5 млн. тонн, что на 2,9 млн. тонн выше показателя прошлого года. При этом в силу неблагоприятных погодных условий в структуре нового урожая снизилась доля высокопротеиновой пшеницы. Несмотря на высокий урожай, на казахстанском рынке с периода окончания уборочных работ наблюдался рост цен: если в период после уборки цена стандартной пшеницы с клейковиной 23% составляла 37 тыс. тенге, то в данное время она выросла до 49-53 тыс. тенге за тонну (франко-элеватор). Отмечается высокая ценовая премия за качественную высокопротеиновую пшеницу, цены на которую на 30-40 долл. США превышают стоимость стандартной пшеницы.

На экспортном рынке сформировался довольно активный спрос трейдеров на зерновые как продовольственных (пшеница 3, 4 кл.), так и фуражных позиций (пшеница 5 кл.). В какой-то мере высокая активность трейдеров оказала поддержку ценам на казахстанском рынке, что позволило сельхозпроизводителям возместить свои потери в условиях снижения качества урожая.

Темпы экспорта в текущем сезоне следует оценить как достаточно высокие, в основные месяцы отгрузок – октябрь, ноябрь – экспортные объемы составили 611-691 тыс. тонн зерна без учета муки, что на 50-100 тыс. тонн выше показателей прошлого сезона.

В первую очередь повышенным спросом наше зерно пользуется у традиционных покупателей из Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан), а также в Афганистане.

После роста внутренних цен уже в декабре т.г. на казахстанском рынке зерна отмечается некоторая стабилизация.

В дальнейшем ситуация на зерновом рынке будет формироваться в зависимости от экспортного спроса, курса национальной валюты, а также влияния внешних факторов, в т.ч. условий перезимовки озимой пшеницы в странах Северного полушария.

Несомненно, перспективы рынка будут также связаны с ситуацией на соседнем российском рынке: насколько трейдеры смогут разгрузить внутренний рынок от высоких запасов пшеницы урожая 2016 года».

Ценовые тенденции

На старте текущего сезона активность торгово-закупочной деятельности в секторе пшеницы оставалась невысокой, а цены на зерновую незначительно снижались вследствие невысоких качественных показателей реализуемого сельхозпроизводителями зерна, а также низкого спроса со стороны потребителей. Так, к концу августа т.г. среднерыночные цены предложения на зерновую 3 класса варьировались в пределах 40-42 тыс. тенге/т на базисе EXW, при этом на пшеницу с высокими качественными показателями (клейковина 30, натура 790 г/л) отпускные цены варьировались в пределах 45-48 тыс. тенге/т с элеватора. Однако данное снижение было декларативным ввиду того, что многие операторы рынка заняли выжидательную позицию до массового поступления на рынок пшеницы урожая 2016 года.

Напомним, что Продовольственная контрактная корпорация объявила официальные цены на пшеницу 3 класса в первой декаде сентября –42000 тенге/т для плательщиков НДС и 37500 тенге/т для неплательщиков НДС при клейковине 23-24%, натуре 730 г/л; 45000 тенге/т для плательщиков НДС и 40179 тенге/т для неплательщиков НДС при клейковине 24-25%, натуре 740-750 г/л. При этом цены спроса на высокопротеиновую пшеницу (натура 760 г/л, клейковина 26-27%) составили 50000 тенге/т для плательщиков НДС и 44643 тенге/т для неплательщиков НДС. Отметим, что в вышеуказанный период аграрии практически не предлагали реальные партии пшеницы на рынок вследствие неблагоприятных погодных условий и замедления уборочной кампании в ряде областей. В свою очередь, многие потребители, полагая, что установленные на пшеницу цены были завышенными, заняли выжидательную позицию.

Кардинально ценовая ситуация поменялась с третьей декады сентября, а цены на продовольственную пшеницу начали активно повышаться. Рост цен на площадке пшеницы был обусловлен, прежде всего, недостаточным предложением зерна высокого качества, а также колебанием казахстанского тенге по отношению к доллару США. Естественно, многие аграрии предпочитали сдерживать имеющиеся объемы зерна с высокими качественными показателями. При этом покупатели были вынуждены повышать закупочные цены на пшеницу, с целью привлечения необходимых объемов зерновой для работы. Отметим, что в период с конца сентября по третью декаду ноября цены спроса на пшеницу 3 класса выросли в среднем на 8-10 тыс. тенге/т и зафиксировались в пределах 49-60 тыс. тенге/т EXW в зависимости от качественных показателей. По сообщениям ряда участников рынка, цены предложения на высокопротеиновую пшеницу достигали 63-67 тыс. тенге/т с элеватора. Однако указанные цены были единичными и их нельзя считать показательными.

Относительно стабилизировалась ценовая ситуация в данном сегменте к концу ноября, что было обусловлено увеличением количества предложений со стороны аграриев, а также конъюнктурой рынка пшеничной муки.

Экспортный рынок пшеницы

По данным Комитета по статистике РК, в период с июля по октябрь 2016 г. на внешние рынки было поставлено более 1,1 млн. тонн пшеницы против около 920 тыс. тонн сезоном ранее. Согласно данным аналитической службы ИА «АПК-Информ», экспортный потенциал пшеницы в 2016/17 МГ оценивается в 5,5 млн. тонн, что может стать максимальным показателем экспорта за последние 4 сезона.

Отметим, что ключевыми факторами, влияющими на работу рынка и ценообразование, являлись конъюнктура внутреннего рынка, спрос со стороны импортеров, а также нестабильная ситуация на валютном рынке. Напомним, что с конца августа цены предложения на пшеницу незначительно снижались – до 160-168 и 180-195 USD/т на базисах DAP Сары-Агаш и FOB Актау соответственно. Однако данное снижение было декларативным ввиду отсутствия реально заключенных контрактов.

В течение сентября торговая деятельность в сегменте пшеницы оставалась неактивной. Многие представители экспортно-ориентированных компаний заняли выжидательную позицию до массового поступления основных зерновых на рынок, а также стабилизации ситуации на валютном рынке.

Вместе с тем, уже с начала октября по первую декаду ноября т.г. на экспортном рынке возобновился рост цен, что прежде всего было обусловлено ситуацией на внутреннем рынке. Так, к концу ноября среднерыночные цены предложения на зерновую 3 класса выросли в среднем на 10 USD/т и зафиксировались на уровнях 175 и 185 USD/т на базисе DAP и FOB соответственно.

Относительно географии экспорта ведущими импортерами казахстанской пшеницы являются Узбекистан и Таджикистан: по итогам сезона-2015/16 на их долю пришлось 42% и 26% всех отгрузок зерновой соответственно. Также немалая доля зерновой экспортирована в Китай (8% по итогам 2015/16 МГ).

При этом в текущем сезоне один из перспективных рынков сбыта – Иран – существенно сократил закупки продовольственного зерна из Казахстана. По сообщениям трейдеров, данная ситуация обусловлена ограниченным количеством предложений высокопротеиновой пшеницы, которая традиционно пользовалась активным спросом иранских потребителей.

Комментарий Евгения Карабанова, учредителя группы компаний «Северное зерно»

«Маркетинговый сезон-2016/17 выдался непростым для казахстанских аграриев и экспортеров. Не успели утихнуть споры в части введения электронных зерновых расписок, как появились другие проблемы. Основная из них – пониженное качество зерна пшеницы, которая является главным экспортным товаром продукции растениеводства. Основная масса пшеницы урожая 2016 г. имеет невысокое содержание клейковины (17-22%), белка (11-13%) и натуры (690-735 г/л). Более 65% пшеницы относится к 4 и 5 классу. Традиционно Казахстан производит пшеницу 3 класса с хорошей клейковиной (24-28%) и большим содержанием белка (13-15%). Сложившаяся в текущем маркетинговом году ситуация не позволяет говорить о серьезных объемах поставок казахстанского зерна на рынки ЕС и Китая, а также Азербайджана и Грузии. Кроме этого, Иран практически не закупает пшеницу из Казахстана и России в связи с большими остатками собственного зерна. Безусловно, определенную поддержку рынку оказал специфический спрос афганских импортеров на казахстанскую муку, что позволило большинству товаропроизводителей реализовать пшеницу 4 класса по цене 110-120 долл. США за тонну на условиях EXW. Помимо этого, казахстанская пшеница и мука продавались традиционным потребителям – странам Средней Азии (Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан). Таким образом, общий объем экспорта зерна и муки в зерновом эквиваленте из Казахстана за 5 месяцев 2016/17 маркетингового года (июль-ноябрь) составил 3457,7 тыс. тонн, в том числе:

- пшеницы – 1624 тыс. тонн;

- муки в зерновом эквиваленте – 1376,7 тыс. тонн;

- ячменя – 247 тыс. тонн;

- прочие зерновые (бобовые, кукуруза, рис, просо, овес и др.) – 22 тыс. тонн.

Также экспортировано 188 тыс. тонн масличных культур.

Кроме того, высокая волатильность курса национальной валюты по отношению к доллару США также усложняла деятельность экспортеров. В дальнейшем цены на пшеницу будут определяться ситуацией на валютных рынках Казахстана и стран-импортеров зерна и муки, а также спросом на муку со стороны Афганистана. В случае стабильности валютных рынков весной не исключен сезонный рост цен на пшеницу».

Прогнозы и перспективы

Подводя итоги, необходимо отметить, что многие участники рынка опасаются давать долгосрочные прогнозы развития ценовой ситуации во второй половине сезона. Очевидным остается одно: в краткосрочной перспективе формирование цен на пшеницу будет зависеть от валютного фактора, количества предложений зерна и его качественных характеристик, а также от спроса со стороны основных импортеров.

Полина Калайда

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