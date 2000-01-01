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16:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 109

Усиление фитосанитарного потенциала страны – залог безопасности продукции

Зачастую при оценке товара мы в первую очередь обращаем внимание на его качество. Но есть еще один немаловажный, а, может, и основной критерий – безопасность. Безопасность любой сельскохозяйственной продукции является залогом здоровья населения страны-производителя. При этом страны участвуют в постоянном товарообмене, таким образом, речь уже идет не только о здоровье населения одной страны, но и человечества в целом. Именно поэтому международные организации в сфере карантина и защиты растений уделяют немалое внимание вопросам безопасности сельскохозяйственной продукции.

Последние несколько лет существенно отразились на векторе развития экономики Украины. Сегодня сельхозпроизводство является ключевой отраслью экономики. При этом сельхозтоваропроизводителям пришлось в кратчайшие сроки адаптироваться к новым правилам игры, вызванным необходимостью поиска новых рынков сбыта взамен традиционного российского рынка. В то же время, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС открыло новые возможности перед украинскими аграриями. Кроме того, Украина наращивает свое присутствие на азиатских рынках, особенно китайском. При этом постепенно расширяется номенклатура поставляемых грузов. Открытие таких специфических рынков, безусловно, следует записать в актив агросектора, поскольку и Европа, и Китай выдвигают очень серьезные требования к качеству и безопасности поставляемой продукции.

Именно высокие требования к качеству и безопасности продукции могут стать нетарифным барьером в торговых отношениях. В то же время, от этих критериев зависит не только продовольственная безопасность на глобальном уровне, но и здоровье людей. Именно поэтому такие организации, как FAO, уделяют особое внимание развитию и совершенствованию национальных систем контроля качества и безопасности агропродукции в странах, играющих одну из ключевых ролей в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Одной из программ, в которую включена и Украина, является региональный проект «Усиление потенциала национальных служб фитосанитарного контроля четырех восточноевропейских стран». Помимо Украины в проект включены Армения, Беларусь и Молдова.

В рамках проекта проводятся тренинги и семинары для повышения квалификации национальных служб по защите растений. В Украине первый семинар состоялся 19-20 декабря 2016 г. в Киеве при участии директора Департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства и рассадничества, начальника отдела карантина растений Департамента фитосанитарной безопасности Вадима Чайковского, международного консультанта по растениеводству и защите растений регионального бюро Европы и Центральной Азии FAO Артура Шамилова, руководителя рабочей группы Международной конвенции защиты растений (МКЗР) Нико Хорна, представителя Министерства по делам сельской жизни Эстонии Ольги Лаврентьевой.

Первый день семинара был посвящен ознакомлению с программой FAO, особенностями работы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей, особенностям фитосанитарного регулирования в рамках членства Украины в международных организациях, обязательствам страны в сфере защиты растений на международной арене, особенностям фитосанитарного регулирования в ЕС, инструментам оценки фитосанитарного потенциала страны.

Как отметил в своем выступлении А.Шамилов, представленная программа FAO направлена на усиление потенциала фитосанитарных служб в соответствии с международными и национальными требованиями, разработку инструментов в сфере фитосанитарного контроля, повышение квалификации инспекторов и сотрудников лабораторий, а также качества выявления вредоносных объектов.

Обязательствам Украины в сфере карантина растений на международной арене был посвящен доклад В.Чайковского. Так, особое внимание он уделил оценке влияния международных организаций на формирование национального законодательства Украины в сфере карантина растений. В частности, Украина, являясь членом Европейско-средиземноморской организации по защите растений (EPPO), а также присоединившись к Международной конвенции по защите растений (МКЗР), сотрудничая с FAO, получила возможность совершенствовать украинское законодательство в сфере карантина растений, использовать международные стандарты и участвовать в разработке новых, в которых будут учитываться интересы страны, устанавливать сотрудничество с национальными организациями защиты растений других стран. Главным же преимуществом, по мнению В.Чайковского, является внедрение признанного во всем мире фитосанитарного сертификата. Кроме того, он отметил, что данные международные организации способствуют налаживанию конструктивного диалога в случаях, когда, например, покупатель вводит нетарифные ограничения на импортируемую продукцию.

Особый интерес участников мероприятия в первый день вызвало выступление О.Лаврентьевой. Оба ее доклада, посвященных особенностям фитосанитарного регулирования в ЕС и инструментам оценки фитосанитарного потенциала страны, стали темой оживленной дискуссии. Вполне обоснованным был интерес к первой из озвученных тем, поскольку Украина в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС должна имплементировать европейское законодательство, в том числе и в сфере карантина растений. В ходе выступления О.Лаврентьева акцентировала внимание на том, что, несмотря на принятый в декабре 2016 г. Еврокомиссией новый регламент в отношении мер по защите растений от вредителей, в течение 3 лет вопросы в сфере карантина растений регулируются предыдущим нормативным документом. В течение 2 лет страны также должны согласовать список карантинных и вредных организмов. Для этого каждая страна готовит свой научно обоснованный реестр. Однако в общий реестр приоритетных карантинных и вредных организмов попадут не все объекты из предоставленных перечней.