Российский рынок пшеничной муки в первой половине 2016/17 МГ: высокая конкуренция и низкий спрос
Мукомольный сегмент зернового рынка является одним из наиболее стабильных и в большинстве случаев зеркально отражает тенденции сырьевого рынка. Однако в текущем МГ в результате высокой конкуренции между мукомольными компаниями, умеренного спроса потребителей, а также приемлемых цен на пшеницу, цены на готовую продукцию активно снижаются. О развитии ситуации на рынке муки и факторах, оказывающих влияние на ценообразование, пойдет речь в данном материале.
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