10:10 Источник: АПК-Информ Просмотров: 56

Мукомольный сегмент зернового рынка является одним из наиболее стабильных и в большинстве случаев зеркально отражает тенденции сырьевого рынка. Однако в текущем МГ в результате высокой конкуренции между мукомольными компаниями, умеренного спроса потребителей, а также приемлемых цен на пшеницу, цены на готовую продукцию активно снижаются. О развитии ситуации на рынке муки и факторах, оказывающих влияние на ценообразование, пойдет речь в данном материале.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

Подписчики журнала "АПК-Информ"

Подписчики AWR

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть