Украинский рынок пшеничной муки в первой половине 2016/17 МГ: вся надежда на экспорт
Несмотря на постепенное наращивание производства пшеницы в Украине, рынок пшеничной муки в течение последних 5 лет характеризуется ежегодным снижением темпов и объемов производства. Данный тренд обусловлен, прежде всего, уменьшением внутреннего потребления как мукомольной продукции, так и хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий. В то же время, данный сегмент рынка достаточно успешно развивается в экспортном направлении, постепенно увеличивая объемы и расширяя географию поставок.
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