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Вчера, 16:30 Источник: АПК-Информ Просмотров: 222

Соя в Украине – рекордсмен по урожаю (АПК-Информ: ИТОГИ №3 (33))

Анна Платонова,

руководитель оргкомитета конференции

В Украине производство соевых бобов продолжает стремительно развиваться, а вместе с ним растут объемы экспорта и переработки масличной. Основными причинами увеличения производства сои и продуктов ее переработки в Украине являются высокая экспортная привлекательность и ценовое преимущество на мировом рынке ввиду неослабевающего спроса импортеров на данную продукцию. Сложившаяся ситуация стимулирует сельхозпроизводителей к развитию и усовершенствованию агротехнологий, способствующих увеличению качественных и количественных показателей производства масличной. Одним из перспективных направлений производства соевых бобов является органическое производство, которое набирает обороты. В то же время, помимо развития рынка сои, не стоит на месте и сегмент продуктов переработки.

На международной конференции «Соя и продукты переработки: эффективное производство, рациональное использование» , которая состоялась 15 февраля в рамках выставки «Зерновые технологии-2017» в Киеве, были рассмотрены три тематических блока: «Растениеводство», «Животноводство» и «Органическая продукция, работа с малыми и средними предприятиями».

Генеральным спонсором мероприятия выступил один из лидеров по объемам переработки сои в Украине – агропромхолдинг «Мироновский хлебопродукт». Спонсорами конференции стали компании Farmet, UKRAVIT, Волынская фондовая компания.

Более 200 участников конференции, представляющих свыше 170 компаний, а также отраслевых и научных организаций из 6 стран мира, обсудили вопросы эффективного производства традиционной (не ГМ) сои и возможные варианты дальнейшего ее использования,пути повышения эффективности выращивания сои, ряд других актуальных тем и проблем соевого комплекса Украины.

Среди участников конференции были и производители, переработчики сои, логистические компании, а также специалисты НИИ и мн. др.

Значимость развития соевого сегмента для украинского АПК подчеркнул в своем выступлении министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой. «Министерство аграрной политики и продовольствия Украины будет способствовать увеличению посевных площадей под соей и вводить современные технологии, - сообщил он во время открытия конференции. - За последние 10 лет производство сои увеличилось в 20 раз, при этом в прошлом году соя стала нашим рекордсменом по сбору урожая – более 4 млн. тонн. Минагропрод будет расширять масштаб посевных площадей для выращивания сои». По словам министра, внедрение новейших технологий в органическом производстве масличной вывело отрасль на новый уровень. Сотрудничество Минагропрода с ведущими соевыми производителями позволит Украине выйти на новые рынки экспорта соевой продукции.

Переходя к описанию сессионных заседаний, хотелось бы особое внимание уделить блоку «Растениеводство», которому была отведена существенная часть времени и в котором были рассмотрены вопросы эффективного производства традиционной (не ГМ) сои и возможные варианты дальнейшего ее использования; вопросы от правильного подбора сортов до минимизации потерь при уборке урожая, технологические решения для производителей разных групп – от мелких до холдингов; аспекты реализации на переработку сои в Украине или же за ее пределами и, соответственно, требования к качеству и возможные партнерские программы со стороны переработчиков и трейдеров.

Президент Украинской ассоциации производителей сои Виктор Тимченко открыл данный блок и сообщил, что поступательный рост производства продукции соевого комплекса в Украине в ближайшей перспективе будет сохраняться. При этом он подчеркнул, что повышательная динамика будет наблюдаться не только в производстве соевых бобов, но и продуктов их переработки. «Так, производство соевых бобов в Украине возрастет примерно в 1,2 раза – с 4,28 млн. тонн по итогам 2016 г. до почти 5,34 млн. тонн в 2020-м. Рост объемов переработки масличной в указанный период составит 1,4 раза – с 1,1 до 1,5 млн. тонн», - сказал эксперт. Соответственно, в ближайшие годы в Украине возрастут объемы производства соевого масла и шрота. «Рост производства украинского соевого масла к 2020 г. ожидается в 2,1 раза – со 176 до 370 тыс. тонн, соевого шрота – в 1,5 раза, с 750 тыс. до 1,13 млн. тонн», - уточнил докладчик. За последние 14 лет, с 2003 по 2016 гг., Украина продемонстрировала существенные темпы роста экспорта соевых бобов и продуктов ее переработки, подчеркнул В.Тимченко. «Так, объемы экспорта соевых бобов из Украины в указанный период возросли в 64 раза – с 42,4 тыс. тонн в 2003 г. до 2,736 млн. тонн в 2016-м», - сказал он. Объемы поставок соевого масла за отчетный период увеличились в 38 раз – с 3,9 до 152,6 тыс. тонн. «Но наиболее впечатляющий рост был достигнут в экспорте соевого шрота. Если в 2003 г. на мировой рынок было поставлено лишь 0,17 тыс. тонн украинского продукта, то по итогам прошлого года данный показатель достиг 334,7 тыс. тонн. Таким образом, рост в данном сегменте составил 2004 раза!»- подчеркнул специалист. Также существенно расширилась география отгрузок украинской продукции. Если в 2003 г. соевые бобы из Украины экспортировались в 11 стран мира, масло – в 3, а шрот – лишь в 1, то в 2016 г. эти цифры возросли соответственно до 37, 25 и 26 государств.

Выступление В.Тимченко продолжил Василий Петриченко, академик НААН Украины, который озвучил прогноз, согласно которому к 2020 г. емкость украинского рынка сои может возрасти с нынешних 4,3 до 5,9 млн. тонн. «К 2025 г. данный показатель может возрасти до 6,5-7 млн. тонн», - добавил он. Кроме того, академик также прогнозирует рост объемов внутренней переработки масличной в Украине. «Если по итогам текущего сезона данный показатель оценивается на уровне 1,6 млн. тонн, то к 2020 г. ожидается его рост почти в 2 раза – до 3 млн. тонн. К 2025 г. он может еще возрасти – до 3,5 млн. тонн», - считает эксперт. Также он предполагает в последующие годы изменение соотношения внутренней переработки сои в Украине и ее экспорта. «Если в настоящее время более 60% производимой в Украине масличной поставляется на внешние рынки, то уже к 2020 г. данный показатель может снизиться до примерно 45% и сохраниться на указанном уровне вплоть до 2025 г.», - прогнозирует академик.

Об особенностях сортовых технологий в ходе работы конференции сообщил заведующий лабораторией селекции сои и зернобобовых культур Института кормов и сельского хозяйства Подолья НААН Украины Сергей Иванюк. «В настоящее время отечественным производителям сои предлагается более 185 сортов масличной, пригодных для выращивания на территории Украины. Это сорта различного происхождения, как отечественной (58% от общего количества), так и иностранной селекции (42%), различных групп спелости – от раннеспелых (с продолжительностью вегетационного периода до 90 дней) до позднеспелых (с вегетационным периодом более 130 дней), которые рекомендованы для различных агроклиматических зон выращивания. Кроме того, современные сорта сои соответствуют определенным критериям новизны, поскольку большинство из них созданы и внесены в Государственный реестр сортов растений в течение последних 5-10 лет», - отметил эксперт.

В связи с этим, по его словам, важным вопросом является правильный выбор сорта в соответствии с условиями и технологиями выращивания, который позволит максимально реализовать генетический потенциал продуктивности культуры и обеспечит своевременное получение высококачественного урожая. Подытожив свое выступление, эксперт подчеркнул, что для решения этого вопроса необходимо учитывать как биологические особенности сои, так и особенности ее выращивания.

Рассказывая об эффективности новых технологий производства сои, Владимир Степанчук, директор по технологиям холдинга HTI компании Genetic Plant Cells, отметил, что при выборе посевного материала сои украинским производителям необходимо руководствоваться рядом критериев, а именно: адаптированностью семян к региону выращивания, их генетической продуктивностью, а также группой спелости и типом куста растения. «Если более подробно говорить о критерии спелости, то, по нашему опыту, наиболее предпочтительным является следующее соотношение: 10% посевов должна составлять соя ранних сортов, 30% - среднеранних, 40% - среднеспелых и 20% - среднепоздних», - уточнил эксперт.

По его словам, указанное соотношение было определено по результатам проведенных в 2014-2016 гг. испытаний на экспериментальном полигоне компании «Сварог Вест Груп». «Результаты испытаний свидетельствуют, что наибольшую урожайность демонстрировали среднепоздние и среднеспелые сорта сои – 36,3 и 36 ц/га соответственно. Для среднеранних сортов данный показатель составлял 32 ц/га, для ранних – 27 ц/га», - отметил докладчик.

Не менее информативным был блок «Животноводство». Предприятиям, имеющим в своей структуре животноводство, были интересны вопросы новых подходов в использовании сои в кормлении – как продуктов ее переработки, так и снижения затрат на кормление путем использования в рационах непосредственно соевых бобов собственного выращивания.

Леонид Подобед, доктор с/х наук, профессор, заведующий отделением технологий в молочном скотоводстве Института животноводства НААН Украины, отметил в своем докладе, что сою нельзя эффективно использовать без спецобработки в питании животных и птицы. «Соя филогенетически защищает свое зерно от животных и, в первую очередь, от насекомых. Сырая соя уникально защищена. Она удерживает инактиваторы пищевых ферментов. Поэтому насекомые, питаясь таким зерном, погибают. Соя терпкая на вкус и сохраняет стойкую послевкусовую реакцию, которая отпугивает животных и птиц от ее употребления», - подчеркнул эксперт. Л.Подобед отметил, что к кормовым продуктам сои можно отнести соевую муку тепловой обработки (в основном пищевую); тостированную экспандированную полножирную (ТЭП) сою; экструдированную, экспандированную, микронизированную сою; шрот сои с протеином от 38 до 48%; жмых соевый с протеином от 30 до 38%; шрот сои с семенами без шелухи с протеином 48-50%; соевый концентрат (гидролизат) с протеином 55-63%; соевый изолят с протеином 85-96%.

Принимая во внимание тот факт, что более 50% сои производится независимыми с/х предприятиями,мелкими, средними и более крупными, актуальными являются вопросы их кооперации и эффективной реализации продукции на экспорт по прямым контрактам. В этом контексте отдельное место занял блок, посвященный выращиванию и реализации органической сои, - «Органическая продукция, работа с малыми и средними предприятиями».

Наталья Хмыз, директор департамента агропромышленного развития Львовской облгосадминистрации, рассказала о путях поддержки развития малых и средних сельхозпредприятий. «За последние 5 лет аграрии Львовской области Украины более чем в 6 раз увеличили валовой сбор соевых бобов в регионе – с 17,4 тыс. тонн в 2012 г. до 111,4 тыс. тонн в 2016 г., - сообщила она.- Во многом указанный рост был обеспечен существенным расширением в данный период площадей под масличной в регионе – с 9,2 тыс. до 48,5 тыс. га». В отношении динамики урожайности сои Н.Хмыз уточнила: «После показателя на уровне 18,9 ц/га в 2012 г. годом позже урожайность снизилась до 17,6 ц/га. Затем последовал заметный рост в 2014 г. (до 21,4 ц/га), после чего вновь было зафиксировано снижение (до 19,6 ц/га). Максимального же показателя урожайности сои во Львовской области удалось добиться в 2016 г. – 23 ц/га».

Своим виденьем значимости создания зерновых кооперативов в Украине поделился Сергей Курдицкий, директор ООО «Первый кооперативный элеватор», подчеркнув, что создание зерновых кооперативов является одним из наиболее эффективных путей увеличения прибыли для малых и средних сельхозпроизводителей. Одним из основных мотивов создания кооперативов в данной сфере он назвал потребность значительных инвестиций в развитие зернового бизнеса, которые по своим объемам достаточно обременительны для малого и среднего бизнеса. «В то же время, привлечение кредитов под кооперативные бизнес-проекты вполне возможно. К тому же инфраструктурные проекты имеют большие косвенные расходы – разрешения, процедуры, нормы и т.д., тогда как работа в формате кооператива «распределяет» эти затраты на все объекты», - отметил специалист. При этом серьезным испытанием для украинских аграриев станет возможное открытие отечественного земельного рынка, и адаптироваться к работе в новых реалиях будет гораздо легче в формате кооператива. «К тому же не стоит забывать, что зерновой рынок Украины все еще находится в стадии развития и, следовательно, дает хороший шанс кооперативам закрепиться на нем», - резюмировал докладчик.

Подводя итоги конференции, с уверенностью можно сказать, что она имела успех. Искренне надеемся, что участникам мероприятия удалось конструктивно и продуктивно пообщаться с коллегами и конкурентами по рынку, а новая и актуальная рыночная информация будет способствовать эффективному и устойчивому бизнесу!

От имени всей команды АПК-Информ выражаем искреннюю благодарность спонсорам конференции и партнерам за помощь в ее организации и проведении.

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