Урожай 2016

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Озимыми зерновыми в Украине засеяно 6,9 млн. га - Минагропрод
14 декабря, 14:42
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Валовой сбор зерна в России достиг 125,5 млн. тонн - Минсельхоз
12 декабря, 17:05
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В Украине 83% всходов озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии – Минагропрод
12 декабря, 10:25
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В третьей декаде ноября в Казахстане прекратилась вегетация озимой пшеницы
7 декабря, 16:16
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В России собрано 125 млн. тонн зерна - Минсельхоз
6 декабря, 09:22
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В Казахстане собрано 21,5 млн. тонн зерна в чистом весе – Минсельхоз
5 декабря, 10:10
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Минагропрод Украины оценивает урожай зерновых в стране на уровне 64,2 млн. тонн
5 декабря, 09:54
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Сельхозпроизводители Брянской области не могут завершить уборку кукурузы
2 декабря, 18:00
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Валовой сбор зерновых в Украине превышает 63 млн. тонн – Минагропрод
2 декабря, 17:20
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Большинство посевов озимой пшеницы в Ставропольском крае находятся в неудовлетворительном состоянии
29 ноября, 16:01
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В Украине собрано более 62 млн. тонн зерна – Минагропрод
29 ноября, 12:57
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Структура озимого сева в России в т.г. практически не изменилась - Минсельхоз
29 ноября, 12:33
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Сев озимых в России практически завершен
29 ноября, 09:05
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В Украине озимыми осталось засеять 6% запланированных площадей
25 ноября, 17:05
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Валовой сбор зерна в России достиг 124 млн. тонн - Минсельхоз
25 ноября, 16:17
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В Винницкой области всходы озимой пшеницы не получены на 30% площадей
23 ноября, 12:49
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В Запорожской области 10% всходов озимой пшеницы находятся в неблагоприятной для перезимовки стадии развития
23 ноября, 11:33
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Валовой сбор зерна в Украине превысил 60 млн. тонн – Минагропрод
22 ноября, 09:42
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В России собрано почти 123 млн. тонн зерна - Минсельхоз
22 ноября, 09:05
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В Украине сев озимых выполнен на 94% запланированных площадей
18 ноября, 17:37
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На начало ноября валовой сбор зерна в России превышал 119 млн. тонн - Росстат
18 ноября, 10:41
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В России осталось убрать около 4% площадей под зерновыми - Минсельхоз
15 ноября, 09:17
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В Полтавской области озимая пшеница находится в удовлетворительном состоянии
14 ноября, 15:30
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В Украине озимыми зерновыми засеяно почти 7 млн. га
11 ноября, 17:45
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В России практически выполнен план по севу озимых - Минсельхоз
11 ноября, 09:38
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Большая часть посевов озимого ячменя в Запорожской области находится в неудовлетворительном состоянии
10 ноября, 16:18
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Состояние посевов озимой пшеницы в Краснодарском крае оценивается как хорошее
10 ноября, 14:58
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В Алтайском крае собран рекордный за последние 7 лет урожай зерна
10 ноября, 12:34
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В Хмельницкой области приостановлена уборка кукурузы
10 ноября, 12:18
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Около трети всходов озимого рапса в Винницкой области находятся в неудовлетворительном состоянии
9 ноября, 16:02