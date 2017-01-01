Урожай 2017

Вчера, 17:25 Источник: АПК-Информ Просмотров: 246

В Северо-Казахстанской области возможно незначительное увеличение площадей сева яровой пшеницы

В ходе проведения экспертами ИА «АПК-Информ» исследования «Рынок СРЗ Казахстана 2016» около 5-10% сельхозпроизводителей Северо-Казахстанской области сообщали о планах увеличить площади яровой пшеницы в т.г.

При этом уточняется, что большинство указанных респондентов представляют мелкие фермерские хозяйства, которые в прошлом году в связи с неблагоприятными погодными условиями не смогли посеять зерновую в запланированных объемах.

Также в связи с погодным фактором в т.г. зернопроизводители области планируют уделить большее внимание обработкам от болезней посевов яровой пшеницы на стадии сева и вегетации.

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