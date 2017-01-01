Урожай 2017

14:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 81

Казахстан: в Жамбылской области посевные площади сельхозкультур составят более 608 тыс. га

В Жамбылской области РК посевные площади сельскохозяйственных культур будут составлять 608,8 тыс. га, что на 15,6 тыс. га (2,6%) больше показателя 2016 г. Об этом 2 марта заявил заместитель управления сельского хозяйства области Еркебулан Анабеков, сообщило ИА Казах-Зерно.

«Под урожай 2017 г. посеяно 106,7 тыс. га озимой пшеницы и запланирован сев ярового ячменя на 139,1 тыс. га, кукурузы на зерно – на 15,1 тыс. га, яровой пшеницы – на 2,2 тыс. га, масличных культур – на 87,7 тыс. га, сахарной свеклы – на 10 тыс. га и кормовых культур – на 208 тыс. га», - сказал он.

Е.Анабеков также отметил, что областной местный бюджет выделит 300 млн. тенге для приобретения семян сахарной свеклы и сельскохозяйственной техники.

Кроме того, ведутся работы по подготовке семенного материала яровых культур, необходимых для посевной кампании. В т.ч. аграрии региона обеспечены семенами кормовых и масличных культур и яровым ячменем, а семена кукурузы на зерно будут доставлены из других областей.

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