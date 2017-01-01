На юге России начался яровой сев
По состоянию на 7 марта в отдельных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России яровыми культурами было засеяно 55,2 тыс. га, что составляет 0,1% от общей запланированной площади по стране. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.
Также в указанных регионах продолжается ранневесенняя подкормка озимых, которая на отчетную дату была выполнена на 2,5 млн. га (14,6% от засеянной площади).
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