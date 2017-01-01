Урожай 2017

09:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 126

На юге России начался яровой сев

По состоянию на 7 марта в отдельных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России яровыми культурами было засеяно 55,2 тыс. га, что составляет 0,1% от общей запланированной площади по стране. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

Также в указанных регионах продолжается ранневесенняя подкормка озимых, которая на отчетную дату была выполнена на 2,5 млн. га (14,6% от засеянной площади).

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий