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11:28 Источник: АПК-Информ Просмотров: 110

Казахстан: в СКО площади масличных увеличены на 30%

В Северо-Казахстанской области РК в т.г. площади масличных культур увеличены на 30%. Об этом 22 мая заявил аким СКО Кумар Аксакалов, сообщило ИА «Казах-Зерно».

Отмечается, что в Аккайынском районе РК в т.г. планируется засеять 211 тыс. га. По области общая площадь посевов составляет 4,222 млн. га.

По словам акима СКО Кумара Аскалова, на сегодняшний день также актуальным вопросом для области является сельскохозяйственное машиностроение. Глава региона отметил необходимость масштабного развития данной сферы. В СКО можно производить не только технику, но и различные детали.

«Мы с министерством работаем для того, чтобы показать потенциальные возможности наших предприятий. У нас есть уникальное оборудование и станки. Все мы можем производить», - сказал К.Аксакалов.

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