Урожай 2017

09:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 111

Отставание в темпах ярового сева сокращается – Минсельхоз РФ

Согласно оперативным данным, по состоянию на 22 мая в целом по Российской Федерации яровыми культурами было засеяно 34,9 млн. га, или 66,3% к прогнозу, в т.ч. площадь сева яровых зерновых культур составила 21,2 млн. га (68,3%). При этом на аналогичную дату годом ранее площадь ярового сева составляла 35,9 млн. га, в т.ч. яровых зерновых – 21,8 млн. га. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Как уточняется в сообщении, яровой пшеницей на отчетную дату было засеяно 7,7 млн. га, или 56,6% к прогнозу (в 2016 г. – 8,4 млн. га). Яровой ячмень посеян на площади 5,9 млн. га, или 77,3% к прогнозу (в 2016 г. – 6,4 млн. га). Кукурузой на зерно засеяно 2,5 млн. га, или 83,2% к прогнозу (в 2016 г. – 2,4 млн. га), рисом – 138 тыс. га, или 65,3% к прогнозу (в 2016 г. – 147,2 тыс. га).

Подсолнечником к 22 мая было засеяно 5,6 млн. га, или 78,6% к прогнозу (годом ранее – 5,4 млн. га), яровым рапсом – 622,6 тыс. га, или 70,8% к прогнозу (в 2016 г. – 642,1 тыс. га), соей – 1,3 млн. га, или 59,5% к прогнозу (в 2016 г. – 943,6 тыс. га).

Сев сахарной свеклы в целом по России выполнен на площади около 1,2 млн. га (102,7% от плана).

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