Урожай 2017

10:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 100

В Казахстане яровыми колосовыми зерновыми засеяно почти 4 млн. га

В Казахстане по состоянию на 20 мая яровыми колосовыми зерновыми засеяно 3,95 млн. га (27,6% от запланированных), что на 5% меньше показателя аналогичного периода 2016 г. Об этом 23 мая сообщило ИА «Казах-Зерно».

Отмечается, что по обновленным данным Министерства сельского хозяйства Казахстана, ожидаемая посевная площадь под яровыми колосовыми зерновыми в стране в т.г. сократится на 2,3% по сравнению с показателем за 2016 г. и составит 14,327 млн. га.

Также в т.г. в Казахстане продолжается сев кукурузы и риса. На отчетную дату кукурузой засеяно 72,9 тыс. га (69,4% от плана), а рисом – 83,1 тыс. га (89,8%).

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