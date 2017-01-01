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Вчера, 16:17 Источник: АПК-Информ Просмотров: 169

Беларусь: в Гомельской области приступили к заготовке травяных кормов

Аграрии Гомельской области РБ приступили к заготовке травяных кормов. Об этом 23 мая заявил заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Иван Сидоренко, сообщило агентство БЕЛТА.

«По состоянию на 23 мая первый укос трав в регионе проведен на площади 2,2 тыс. га. Запасы кормов начали создавать сельскохозяйственные организации 17 из 21 района области. Скошенные травы пошли на заготовку сена – 775 тонн, а также сенажа – 9 тыс. тонн», - сказал И.Сидоренко.

Отмечается, что на сегодняшний день главная кормовая культура области – кукуруза – посеяна на площади 299 тыс. га, что составляет 99% к плану. Незасеянными остаются лишь участки с переувлажненными землями, а также некоторые поля, на которых будут возделываться поздние яровые – гречиха и просо.

«Хозяйства смогут без ущерба для производственных процессов задействовать на уборке трав ту часть техники и механизаторов, которые были заняты на посевной», - добавил он.

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