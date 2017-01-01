Урожай 2017

Вчера, 17:36 Источник: АПК-Информ Просмотров: 149

В Украине площадь сева яровых составляет почти 7 млн. га - Минагропрод

В Украине зерновыми и зернобобовыми культурами по состоянию на 26 мая засеяно 6,99 млн. га (96% к прогнозированной площади), что на 139 тыс. га меньше показателя на аналогичную дату годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, площадь сева ранних культур составила 2,316 млн. га (98%), в т.ч. яровой пшеницы - 172 тыс. га (97%), ярового ячменя – 1,564 млн. га (95%), овса – 198 тыс. га (96%). К отчетной дате сев гороха проведен на площади 382 тыс. га (116% к прогнозу).

Кроме того, сев кукурузы на зерно к отчетной дате проведен на 4,376 млн. га (97%), гречихи – на 130 тыс. га (89%), проса – на 46 тыс. га (56%).

Также продолжается сев масличных культур: подсолнечником засеяно 5,376 млн. га (100%), соей – 1,829 тыс. га (94%).

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий