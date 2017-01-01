Урожай 2017

Вчера, 13:57 Источник: АПК-Информ Просмотров: 346

В Беларуси в 2017 году соберут более 700 тыс. тонн маслосемян рапса

Аграрии Беларуси в т.г. соберут более 700 тыс. тонн маслосемян рапса. Об этом сообщила пресс-служба НПЦ НАН Беларуси по земледелию.

Согласно сообщению, в т.г. озимый рапс на зерно посеяли на 274,2 тыс. га, что на 85,2 тыс. га, или 45% больше показателя 2016 г. Сохранность посевов к уборке в 2017 г. составила в среднем по Беларуси 82,8%. Это на 10% выше среднемноголетних данных и на 22,8% выше показателя 2016 г.

«Хорошая перезимовка озимого рапса была достигнута благодаря севу в оптимальные сроки, выбору продуктивных зимостойких сортов и гибридов, а также соблюдению технологии возделывания культуры на основных площадях», – говорится в сообщении.

По оперативным данным Минсельхозпрода, на 25 июля в Беларуси убрано 131 тыс. га, или 47,8% от запланированного. Намолочено 269,6 тыс. тонн маслосемян рапса при урожайности 20,6 ц/га, что на 3,7 ц/га больше, чем в прошлом году.

По предварительной оценке ученых, урожай маслосемян рапса в т.г. может составить в первооприходованном виде более 700 тыс. тонн при урожайности 21-33 ц/га озимого рапса и 12-22 ц/га ярового.

Однако специалисты предупреждают, что при повреждении посевов рапса болезнями и аномальными факторами в период уборки (грозы, град и т.п.) продуктивность данной культуры к концу уборки может быть снижена.

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