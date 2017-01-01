В Беларуси в 2017 году соберут более 700 тыс. тонн маслосемян рапса
Аграрии Беларуси в т.г. соберут более 700 тыс. тонн маслосемян рапса. Об этом сообщила пресс-служба НПЦ НАН Беларуси по земледелию.
Согласно сообщению, в т.г. озимый рапс на зерно посеяли на 274,2 тыс. га, что на 85,2 тыс. га, или 45% больше показателя 2016 г. Сохранность посевов к уборке в 2017 г. составила в среднем по Беларуси 82,8%. Это на 10% выше среднемноголетних данных и на 22,8% выше показателя 2016 г.
«Хорошая перезимовка озимого рапса была достигнута благодаря севу в оптимальные сроки, выбору продуктивных зимостойких сортов и гибридов, а также соблюдению технологии возделывания культуры на основных площадях», – говорится в сообщении.
По оперативным данным Минсельхозпрода, на 25 июля в Беларуси убрано 131 тыс. га, или 47,8% от запланированного. Намолочено 269,6 тыс. тонн маслосемян рапса при урожайности 20,6 ц/га, что на 3,7 ц/га больше, чем в прошлом году.
По предварительной оценке ученых, урожай маслосемян рапса в т.г. может составить в первооприходованном виде более 700 тыс. тонн при урожайности 21-33 ц/га озимого рапса и 12-22 ц/га ярового.
Однако специалисты предупреждают, что при повреждении посевов рапса болезнями и аномальными факторами в период уборки (грозы, град и т.п.) продуктивность данной культуры к концу уборки может быть снижена.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Холдинг «Агросила» начал уборку рыжика
Вчера, 15:57
-
Темпы уборки озимой пшеницы в Кировоградской области соответствуют прошлогодним
Вчера, 15:42
-
Прогноз урожайности пшеницы и ячменя в Казахстане повышен – эксперты
Вчера, 14:57
-
Аграрии Тульской области приступят к уборке озимой пшеницы на следующей неделе
Вчера, 14:12
-
В Пермском крае уже потеряно 50% урожая кукурузы
Вчера, 13:12
-
США: состояние посевов сои за неделю ухудшилось
Вчера, 12:42