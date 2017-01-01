Урожай 2017

Вчера, 14:57 Источник: АПК-Информ Просмотров: 346

Прогноз урожайности пшеницы и ячменя в Казахстане повышен – эксперты

Европейское мониторинговое агентство аграрных ресурсов (MARS) в своем июльском отчете прогнозирует урожайность озимой пшеницы в Казахстане 18,2 ц/га, что на 11% больше, чем прогнозировалось в июне, но на 15% ниже среднего показателя урожайности за 5 лет. Об этом 26 июля сообщило ИА «Казах-Зерно».

Прогноз урожайности яровой пшеницы повышен на 18% по сравнению с показателем за июнь до 12,3 ц/га, что также на 5% выше среднего показателя за 5 лет.

Прогноз урожайности озимого ячменя повышен на 6,2% по сравнению с показателем за июнь - до 22,7 ц/га, что также на 4,4% выше среднего показателя за 5 лет.

Прогноз урожайности ярового ячменя повышен на 17% по сравнению с июнем - до 15,4 ц/га, что, правда, на 9,3% ниже среднего показателя за 5 лет.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий