Урожай 2017

Вчера, 13:27 Источник: АПК-Информ Просмотров: 363

В Беларуси техническая обеспеченность сельхозорганизаций позволяет провести уборку в оптимальные сроки

В Беларуси техническая обеспеченность сельхозорганизаций позволяет провести уборку зерновых и зернобобовых культур в оптимальные сроки. Об этом заявил начальник главного управления технического прогресса и энергетики Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ Станислав Карпович, сообщило 27 июля агентство БЕЛТА.

По последним данным, сельхозорганизации РБ намолотили 242,3 тыс. тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с 79 тыс. га, что составляет 3,5% запланированных площадей. При этом уборка урожая еще не началась в Витебской и Могилевской областях. Хозяйства Гомельской области убрали 12,9% площадей, Брестской области – 7,28%, Гродненской – 1,4%, Минской – 0,12%. По прогнозам, массовая уборка урожая в Беларуси начнется на следующей неделе.

По состоянию на 26 июля в хозяйствах имеется 9,555 тыс. зерноуборочных комбайнов. Нагрузка на один зерноуборочный комбайн в среднем составляет 236 га. В хозяйствах насчитывается также 2676 зерноочистительно-сушильных комплексов, 92-95% из них в исправном состоянии. Для перевозки зерна требуется более 12 тыс. грузовых автомобилей. Пока недостает около 820 автомобилей, большая часть из них будет выделена решениями облисполкомов.

Отмечается, что для обеспечения сельхозорганизаций запчастями функционирует информационно-поисковая система «Техсервис», которая предоставляет информацию о наличии запчастей на складах организаций агросервиса и заводов-изготовителей сельхозтехники.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий