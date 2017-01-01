Урожай 2017

09:07 Источник: АПК-Информ Просмотров: 180

Отставание в темпах уборки зерновых в РФ сохраняется

Согласно оперативным данным, по состоянию на 27 июля в целом по России зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены с площади 8,2 млн. га (в 2016 г. – 10,1 млн. га), намолочено 35,5 млн. тонн зерна при урожайности 43,1 ц/га (в 2016 г. – 39,5 млн. тонн при урожайности 39,2 ц/га). Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

В частности, в Южном федеральном округе обмолочено 5,4 млн. га, намолочено 23,6 млн. тонн зерна, урожайность составляет 43,9 ц/га.

В Северо-Кавказском ФО обмолочено 2,2 млн. га, намолот составляет 9,1 млн. тонн, урожайность – 41,8 ц/га.

В Приволжском ФО обмолочено 201,2 тыс. га. Намолочено 593,8 тыс. тонн при урожайности 30,4 ц/га.

В Центральном ФО обмолочено 466,2 тыс. га. Намолочено 2,2 млн. тонн зерна при урожайности 46,4 ц/га.

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 6,8 млн. га. Намолочено 30,3 млн. тонн зерновой при урожайности 44,6 ц/га.

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 1 млн. га, намолочено 3,9 млн. тонн при урожайности 37,4 ц/га.

Рапс убран со 113 тыс. га, намолочено 223,3 тыс. тонн маслосемян при урожайности 19,8 ц/га.

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