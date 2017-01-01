Валовой сбор зерна в Украине превысил 23 млн. тонн
По данным Минагропрода Украины, по состоянию на 27 июля зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране были обмолочены на 6,47 млн. га, что составляет 67% от запланированного. Намолот зерна составляет 23,04 млн. тонн при урожайности 35,6 ц/га.
В частности, озимая пшеница на отчетную дату была обмолочена на 4,2 млн. га (68% от прогноза), с которых намолочено 16 млн. тонн зерновой при урожайности 38,1 ц/га. Яровая пшеница убрана на 29 тыс. га (15%), намолот составляет 78,2 тыс. тонн при урожайности 27 ц/га.
Озимый ячмень убран на 855,7 тыс. га (96%), собрано 3,09 млн. тонн, урожайность составляет 36,2 ц/га. Яровой ячмень обмолочен на 995,4 тыс. га (60%), намолочено 2,87 млн. тонн при урожайности 28,8 ц/га.
Уборка гороха была выполнена на 357,9 тыс. га (88%), намолот зернобобовой составляет 911,2 тыс. тонн, урожайность – 25,5 ц/га.
Также аграрии приступили к уборке ржи, которая на отчетную дату была обмолочена на 23,1 тыс. га (14%), намолот составляет 59,9 тыс. тонн при урожайности 25,9 ц/га.
Валовой сбор семян озимого рапса к 27 июля составил 1,68 млн. тонн при урожайности 26,5 ц/га (убрано 84% от запланированного), ярового – 3,1 тыс. тонн при урожайности 14,7 ц/га (обмолочено 9% площадей).
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