Урожай 2017

18:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 83

В Беларуси началась массовая уборка зерновых

В Беларуси началась массовая уборка зерновых культур. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ.

По состоянию на 28 июля, зерновые и зернобобовые культуры собраны на площади 120,9 тыс. га, что составляет 5,3% запланированной площади. В т.г. массовая уборка началась позже по сравнению с прошлым годом.

Согласно сообщению, по темпам работ традиционно лидируют южные регионы страны: в Гомельской области убрано 19% от плана, в Брестской – 10%. В Гродненской и Минской областях к уборке только приступают – зерновые в данных областях убраны чуть более чем на 1% площадей. В Могилевской и Витебской областях уборку начнут в ближайшие дни.

Отмечается, что всего по стране намолочено 369,6 тыс. тонн зерна при средней урожайности 30,6 ц/га. Самая высокая урожайность в Гродненской области – 44,1 ц/га. В Брестской области она составляет 34,5 ц/га, Минской – 30,3 ц/га, Гомельской – 27,7 ц/га.

Техническая обеспеченность сельхозорганизаций позволяет провести работы по уборке зерновых и зернобобовых культур в оптимальные агротехнические сроки.

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