Законодательство

13:16 Источник: АПК-Информ Просмотров: 94

Мониторинг законодательства агропромышленного комплекса Обзор нормативно-правовых актов, обнародованных в декабре 2016 года

ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ

Закон №1789-VIII от 20 декабря 2016 года

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно усовершенствования составления и выполнения бюджетов)

Законом внесены изменения в Бюджетный кодекс Украины, согласно которым в 2017-2021 годах ежегодный объем средств госбюджета, направляемый на государственную поддержку сельскохозяйственных производителей, должен составлять не менее 1% выпуска продукции в сельском хозяйстве.

Устанавливается, что распределение бюджетной дотации на развитие сельскохозяйственных товаропроизводителей и стимулирование производства сельскохозяйственной продукции будет происходить в автоматическом режиме. В частности, дотацию будет распределять Минагропрод на основании данных фискальной службы, пропорционально сумме стоимости реализованной сельскохозяйственным товаропроизводителем сельскохозяйственной продукции. При этом дотация на одного сельхозпроизводителя не должна превышать 50 млн. грн.

Законом также установлено, что 20% бюджетной поддержки должно быть направлено сельскохозяйственными товаропроизводителями на приобретение у отечественных производителей сельскохозяйственной техники и оборудования (в 2017 году – 10%, в 2018 году – 15%).

Закон вступил в силу 1 января 2017 года.

Закон №1791-VIII от 20 декабря 2016 года

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году

Законом ограничен с 1 января 2018 года размер аграрных бюджетных дотаций, которые не должны превышать 150 млн. грн. на одного сельскохозяйственного производителя. Одновременно законом увеличена рентная плата за пользование недрами, водой и лесными ресурсами на 10,4%, нормативная денежная оценка земли несельскохозяйственного назначения повышена на 6%, фиксированный сельскохозяйственный налог – на 14%, вместе с тем, налог с сельхозземель остался на прежнем уровне.

Кроме того, законом вносятся соответствующие изменения в Налоговый кодекс, согласно которым происходит окончательный переход аграриев на общий режим налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Закон вступил в силу 1 января 2017 года.

Закон №1801-VIII от 21.12.2016

О Государственном бюджете Украины на 2017 год

По основным программам поддержки развития предприятий АПК законом предусмотрены расходы в объеме 3 686,8 млн. грн., в т.ч. за счет средств общего фонда – 2 138,0 млн. грн., за счет средств специального фонда – 1 548,8 млн. грн., в частности:

- 2801030 «Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов» - 300 млн. грн.;

- 2801180 «Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе» - 55 млн. грн., кроме того за счет специального фонда 5 млн. грн.;

- 2801350 «Государственная поддержка развития, закладки молодых садов, виноградников и ягодников и контроля над ними» - 75 млн. грн.;

- 2801460 «Предоставление кредитов фермерским хозяйствам» - 25 млн. грн., кроме того за счет специального фонда 40 млн. грн.;

- 2801540 «Государственная поддержка отрасли животноводства» - 210 млн. грн.;

- 2801580 «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей» - 1 473 млн. грн., кроме того за счет средств специального фонда 1 500 млн. грн.

Кроме прямых расходов, в 2017 году законом предусмотрено предоставление бюджетных кредитов на сумму 842 млн. грн., в т.ч. по бюджетной программе «Формирование государственного интервенционного фонда Аграрным фондом, а также закупки материально-технических ресурсов для потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей» по специальному фонду в сумме 773 млн. грн. Также предусмотрена программа кредитования фермеров на сумму 65,0 млн. грн., и сохранена программа «Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе на условиях финансового лизинга» в объеме 3,82 млн. грн.

Предусмотрено привлечение кредитов (займов) в специальный фонд Государственного бюджета Украины от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций с целью реализации инвестиционных проектов, в т.ч. согласно приложению №9 Закона, предусмотрено привлечение 400 млн. евро от Европейского инвестиционного банка на реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

Также предусмотрена возможность предоставления государственных гарантий, в т.ч. субъектам хозяйствования – резидентам Украины по кредитам (займам), привлекаемым для финансирования инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства. Такие гарантии предполагается предоставлять в объеме до 31,68 млрд. грн для обеспечения выполнения долговых обязательств субъектов хозяйствования по кредитам, привлекаемым для финансирования инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства.

Закон вступил в силу 1 января 2017 года.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

Постановление №829 от 16 ноября 2016 года

О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 12 мая 2007 года №705 и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета министров Украины

Изменениями, внесенными в постановление КМУ от 12.05.2007 г. №705 «О некоторых вопросах реализации Закона Украины «О карантине растений», утвержден в новой редакции Порядок проведения осмотра, обследования, анализа, фумигации (обеззараживания) и инспектирования (оформления фитосанитарного и карантинного сертификатов) объектов регулирования в сфере карантина растений.

Новый Порядок определяет процедуру проведения осмотра, обследования, анализа, обеззараживания и инспектирования (оформления фитосанитарного и карантинного сертификатов) объектов регулирования.

Постановление вступило в силу 2 декабря 2016 года.

Постановление №881 от 30 ноября 2016 года

Об утверждении Порядка ведения Реестра аудиторов по сертификации (агрономов-инспекторов)

Согласно требованиям Закона Украины «О семенах и посадочном материале», утвержден Порядок ведения Реестра аудиторов по сертификации (агрономов-инспекторов), который определяет механизм ведения Реестра аудиторов по сертификации (агрономов-инспекторов), требования к его содержанию и ведению, в т.ч. регистрации, учета, накопления, обработки, хранения и представления информации об аудиторах по сертификации (агрономов-инспекторов), а также обеспечения доступа к информации об аудиторах по сертификации (агрономах-инспекторах).

Держателем Реестра является Минагропрод, который обеспечивает его ведение.

Основанием для включения лица в Реестр является получение им свидетельства аудитора по сертификации (агронома-инспектора).

В Реестре содержатся следующие сведения:

- фамилия, имя и отчество аудитора по сертификации (агронома-инспектора);

- дата выдачи и номер свидетельства аудитора по сертификации (агронома-инспектора);

- дата выдачи и номер свидетельства о повышении квалификации (при наличии);

- виды работ, которые аудитор по сертификации (агроном-инспектор) имеет право выполнять;

- дата отмены или временного приостановления действия свидетельства аудитора по сертификации (агронома-инспектора);

- наименование должности аудитора по сертификации (агронома-инспектора), если аудитор осуществляет свою деятельность как должностное лицо Минагропрода, наименование государственного предприятия, учреждения, организации, принадлежащей к сфере управления Минагропрода.

Внесение сведений в Реестр осуществляется бесплатно.

Постановление вступило в силу 14 декабря 2016 года.

Постановление №882 от 30 ноября 2016 года

Об утверждении Порядка ведения Государственного реестра субъектов семеноводства и рассадничества

Согласно требованиям Закона Украины «О семенах и посадочном материале» утвержден Порядок ведения Государственного реестра субъектов семеноводства и рассадничества, который определяет механизм ведения такого Реестра, требования к его содержанию и ведению, в том числе регистрации, учета, накопления, обработки, хранения и представления информации о субъектах семеноводства и рассадничества, а также обеспечения доступа к информации о лицах, которые относятся к таким субъектам.

Держателем Реестра является Минагропрод, который обеспечивает его ведение.

Реестр содержит следующие сведения о субъектах семеноводства и рассадничества:

- наименование (ФИО) субъекта семеноводства и рассадничества, его местонахождение (место жительства);

- ботанический таксон, наименование сорта, который производит субъект семеноводства и рассадничества;

- категория (генерация) и количество (объем) семян, посадочного материала, включенного в производственную программу;

- номер и дата выдачи документа, на основании которого физическим лицом – предпринимателем или юридическим лицом получено право на использование сорта.

Форма заявления о включении в Реестр утверждается Минагропродом.

Заявление может быть подано в письменной и/или электронной форме.

Постановление вступило в силу 14 декабря 2016 года.

Распоряжение №934-р от 7 декабря 2016 года

О передаче целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции» в сферу управления Министерства аграрной политики и продовольствия

Решением Кабинета министров Украины целостный имущественный комплекс государственного предприятия «Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции» (код согласно ЕГРПОУ 39394238) передан в сферу управления Минагропрода.

Распоряжение вступило в силу 7 декабря 2017 года.

Постановление №916 от 7 декабря 2016 года

Об утверждении Порядка ведения Реестра органов по оценке соответствия

Согласно требованиям Закона Украины «О семенах и посадочном материале», утвержден Порядок ведения Реестра органов по оценке соответствия, который определяет механизм ведения такого Реестр, требования к его содержанию, процедуру внесения в Реестр сведений об органах по оценке соответствия.

Держателем Реестра является Минагропрод, который обеспечивает его ведение. Реестр размещается на официальном веб-сайте Минагропрода.

Реестр содержит следующие сведения об органах по оценке соответствия:

- идентификационный код юридического лица согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, полное и сокращенное (при наличии) наименование;

- местонахождение;

- информацию для связи (телефон, факс, адрес электронной почты и прочее);

- информацию о материально-технической базе, в том числе о наличии лабораторий;

- количество квалифицированного персонала, работающего на постоянной основе;

- номер и дату решения национального органа по аккредитации о выдаче, временном приостановлении действия, возобновлении действия и отмене аттестата об аккредитации;

- номер и дату решения Минагропрода об уполномочивании органа по оценке соответствия, временное приостановление действия, отмена указанного решения;

- виды работ, на выполнение которых орган по оценке соответствия уполномочен Минагропродом.

Основанием для включения в Реестр является решение Минагропрода о полномочиях соответствующего предприятия, учреждения, организации или подразделении предприятия, учреждения, организации, аккредитованного национальным органом по аккредитации на осуществление деятельности по оценке соответствия в сфере семеноводства и рассадничества.

Постановление вступило в силу 22 декабря 2016 года.

Постановление №918 от 7 декабря 2016 года

Об утверждении критериев запрета распространения сортов растений в Украине

В соответствии с постановлением, критериями запрета распространения сортов растений в Украине являются:

- несоответствие условиям отличимости, однородности и стабильности;

- неудовлетворение потребностей общества;

- угроза жизни и здоровью людей;

- ущерб растительному и животному миру, сохранению окружающей природной среды.

Несоответствие сортов растений условиям отличимости, однородности и стабильности определяется по следующим критериям:

1) если сорт по проявленным признакам четко не отличается от любого другого сорта, который считается общеизвестным (распространен на определенной территории в любом государстве; представлен образцом в общедоступной коллекции; сведения о проявлениях признаков стали общедоступными в мире путем их описания в любой публикации; которому предоставлена правовая охрана и/или внесенный в официальный реестр сортов в любой стране);

2) если с учетом особенностей его размножения растения сорта полностью или частично утратили сходство по своим основным признакам, указанными в описании сорта или количество нетипичных растений превышает установленную норму для соответствующих ботанических таксонов;

3) если основные его признаки, указанные в описании сорта, меняются после неоднократного размножения или в случае особого цикла размножения в конце каждого такого цикла.

Сортами, которые не удовлетворяют потребности общества, считаются сорта, имеющие такие характеристики:

- урожайность сорта, отмеченная в течение проведения квалификационной экспертизы, меньше, чем усредненная урожайность сортов, определенная для каждой группы спелости, которые прошли государственную регистрацию за пять предыдущих лет, на величину нижнего значения доверительного интервала, рассчитываемого по методике проведения квалификационной (технической) экспертизы сортов растений на пригодность к распространению в Украине, кроме сорта, который по устойчивости против болезней и вредителей, стрессовым факторам выращивания (зимостойкость, засухоустойчивость, жароустойчивость, холодоустойчивость), другим хозяйственно-полезными признакам и показателям, определяемым в процессе квалификационной экспертизы, значительно превосходит указанные сорта;

- качественные показатели сорта уступают качественным показателям сортов, прошедших государственную регистрацию в последние пять лет;

- устойчивость сортов против возбудителей болезней, вредителей и стрессовых факторов выращивания не превышает установленных предельных границ.

Сортами, составляющими угрозу жизни и здоровью людей, являются сорта, продукция переработки которых содержит вредные вещества, являющиеся опасными для питания или используемые для изготовления запрещенных законодательством наркотических и ядовитых веществ.

Сортами, приносящими вред растительному и животному миру, сохранению окружающей природной среды, являются:

- сорта, неконтролируемое размножение которых способствует распространению ареала диких видов и засорению посевов культурных растений;

- сорта, способные накапливать источники инфекции и в результате создавать условия возникновения эпифитотий;

- сорта, вегетативные и генеративные органы которых содержат особые специфические вещества, стимулирующие размножение вредителей, и это создает условия возникновения эпизоотий;

- сорта, созданные методом генной инженерии и содержащие генетически модифицированные конструкции, при условии культивирование должны иметь не исследуемую природу происхождения, и могут повлечь за собой нежелательные последствия.

Постановление вступило в силу 15 декабря 2016 года.

Постановление №979 от 21 декабря 2016 года

Об утверждении Порядка ведения Реестра сертификатов на семена и/или посадочный материал

Согласно требованиям Закона Украины «О семенах и посадочном материал» утвержден Порядок ведения Реестра сертификатов на семена и/или посадочный материал, который определяет механизм ведения Реестра, требования к его содержанию, процедуру внесения в Реестр сведений о выданных и/или отменены сертификаты на семена и/или посадочный материал.

Держателем Реестра является Минагропрод, который обеспечивает его ведение.

Реестр содержит следующие сведения о выданных органом по оценке соответствия (субъектом выдачи сертификата) сертификатах:

- номер, дату выдачи и срок действия сертификата;

- наименование или ФИО субъекта семеноводства и рассадничества, которому выдан сертификат;

- ботанический таксон, название сорта, категория (генерацию), номер и массу партии, номера этикеток;

- информацию (отметку) об отмене сертификата.

Внесение сведений в Реестр осуществляется бесплатно.

Постановление вступило в силу 24 декабря 2016 года.

МИНИСТЕРСТВО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ УКРАИНЫ

Приказ №489 от 25 ноября 2016 года (рег. Минюста Украины №1647/29777 от 19 декабря 2016 года)

Об утверждении Порядка нормативной денежной оценки земель населенных пунктов

Приказом Минагропрода утвержден Порядок нормативной денежной оценки земель населенных пунктов, который определяет процедуру проведения нормативной денежной оценки таких земель.

Нормативная денежная оценка земель населенных пунктов проводится в соответствии с Методикой нормативной денежной оценки земель населенных пунктов, утвержденной постановлением КМУ от 23.03.1995 г. №213.

Информационной базой для нормативной денежной оценки земель населенных пунктов являются генеральные планы населенных пунктов, планы зонирования территорий и детальные планы территорий, сведения Государственного земельного кадастра, данные инвентаризации земель и государственной статистической отчетности.

Нормативная денежная оценка земельных участков проводится юридическими лицами, которые являются разработчиками документации по землеустройству согласно Закону Украины «О землеустройстве».

В основе нормативной денежной оценки земель населенных пунктов лежит капитализация рентного дохода, получаемого в зависимости от местоположения населенного пункта в общегосударственной, региональной и местной системах производства и расселения, обустройства его территории и качества земель с учетом природно-климатических и инженерно-геологических условий, архитектурно-ландшафтной и историко-культурной ценности, экологического состояния, функционального использования земель.

Приказ в силу не вступил.

Приказ №509 от 2 декабря 2016 года (рег. Минюста Украины №1646/29776 от 19 декабря 2016 года)

Об утверждении Порядка использования Государственной геодезической референцной системы координат УСК-2000 при осуществлении работ по землеустройству

Приказом Минагропрода утвержден Порядок использования Государственной геодезической референцной системы координат УСК-2000 при осуществлении работ по землеустройству, который определяет механизм использования УСК-2000 при осуществлении работ по землеустройству.

Порядок является обязательным для использования разработчиками документации по землеустройству.

Приказ в силу не вступил.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ

Письмо №37146/7/99-99-15-03-02-17 от 21 ноября 2016 года

Об уточнении налоговой отчетности по НДС сельскохозяйственными товаропроизводителями

ГФС разъяснила, что в случае обнаружения в 2016 году ошибок, допущенных в налоговой отчетности по НДС за отчетные (налоговые) периоды до 1 января 2016 года, в результате исправления которых, по данным налогового учета, увеличивается положительное значение разницы между суммой налогового обязательства и суммой налогового кредита, применяются нормы Налогового кодекса Украины, действующие на дату исправления таких ошибок (дату представления уточняющего расчета и соответственно увеличение положительного значения разницы между суммой налогового обязательства и суммой налогового кредита), то есть в 2016 году.

Положительное значение разницы между суммой налогового обязательства и суммой налогового кредита, указанное в таком уточняющем расчете, подлежит в соответствующих процентах уплате в госбюджет и перечислению на специальный счет сельскохозяйственного товаропроизводителя, при этом такие проценты определяются в соответствии с нормами пункта 209.2 ст. 209 Налогового кодекса Украины, действующих на дату представления уточняющего расчета.

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