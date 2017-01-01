Ход полевых работ в Украине на 25 мая 2017 года

Вчера, 16:31 Источник: АПК-Информ Просмотров: 98

По данным Минагропрода, по состоянию на 25 мая 2017 г. в Украине сев яровых зерновых и зернобобовых культур проведен во всех регионах на общей площади 6,97 млн. га, что составляет 96% от прогноза. Темпы сева в целом по стране уступают прошлогодним на 2%.

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