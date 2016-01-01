Влияние метеоусловий

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Украина: метеорологические условия второй декады декабря 2016 года
Вчера, 12:47
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Казахстан: агрометеорологические условия второй декады ноября 2016 года
2 декабря, 12:18
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Украина: метеорологические условия второй декады ноября 2016 года
25 ноября, 12:46
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Россия: агрометеорологические условия во второй декаде ноября 2016 года
21 ноября, 14:31
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Украина: метеорологические условия первой декады ноября 2016 года
21 ноября, 13:40
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Казахстан: агрометеорологические условия первой декады ноября 2016 года
21 ноября, 12:51
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Украина: метеорологические условия третьей декады октября 2016 года
8 ноября, 10:59
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Казахстан: агрометеорологические условия третьей декады октября 2016 года
7 ноября, 17:57
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Россия: агрометеорологические условия в октябре 2016 года
3 ноября, 15:31
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Погодные условия и состояние сельскохозяйственных культур в октябре 2016 года – НААН Украины
29 октября, 13:37
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Казахстан: агрометеорологические условия второй декады октября 2016 года
26 октября, 12:44
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Украина: метеорологические условия второй декады октября 2016 года
26 октября, 10:13
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Россия: агрометеорологические условия во второй декаде октября 2016 года
25 октября, 11:32
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Казахстан: агрометеорологические условия первой декады октября 2016 года
17 октября, 17:16
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Украина: метеорологические условия первой декады октября 2016 года
15 октября, 15:06
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Россия: агрометеорологические условия в первой декаде октября 2016 года
15 октября, 15:05
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Украина: метеорологические условия третьей декады сентября 2016 года
7 октября, 10:32
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Россия: агрометеорологические условия в сентябре 2016 года
5 октября, 15:50
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НААН Украины: погодные условия, проведение сева озимых и состояние сельскохозяйственных культур в сентябре 2016 года
1 октября, 13:29
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Казахстан: агрометеорологические условия второй декады сентября 2016 года
28 сентября, 16:34
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Россия: агрометеорологические условия первой декады сентября 2016 года
26 сентября, 17:00
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Украина: метеорологические условия второй декады сентября 2015 года
22 сентября, 16:15
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Казахстан: агрометеорологические условия первой декады сентября 2016 года
17 сентября, 14:01
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Украина: метеорологические условия первой декады сентября 2016 года
14 сентября, 15:33
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Казахстан: агрометеорологические условия третьей декады августа 2016 года
6 сентября, 14:56
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Украина: метеорологические условия третьей декады августа 2016 года
5 сентября, 08:54
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Казахстан: агрометеорологические условия второй декады августа 2016 года
27 августа, 13:57
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НААН Украины: погодные условия августа и эколого-технологическое обеспечение получения своевременных и дружных всходов озимых
27 августа, 13:03
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Россия: агрометеорологические условия второй декады августа 2016 года
24 августа, 15:16
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Украина: метеорологические условия второй декады августа 2016 года
23 августа, 16:02