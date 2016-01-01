Влияние метеоусловий

16:04 Источник: АПК-Информ Просмотров: 88

Казахстан: агрометеорологические условия второй декады декабря 2016 года

В истекшей декаде на юге и юго-востоке республики в районах возделывания озимых культур температурный фон был выше нормы, осадков выпало в пределах и ниже нормы.

Прошедшие оттепели в течение 2-3 дней могут повлиять на зимостойкость слабо развитых посевов озимой пшеницы (в фазах всходов и третьего листа) в Каратальском и Саркандском районах, а также в окрестности г. Талдыкорган Алматинской области, в течение 1-2 дней – в Рыскуловском, Меркенском и Жуалинском районах Жамбылской области и до 3 дней – в Казыгуртском, Тюлькубасском, Толебийском районах и вокруг г. Шымкент Южно-Казахстанской области.

Во второй декаде декабря в большинстве пунктов пастбищного животноводства средняя температура воздуха за декаду превышала среднемноголетние значения на 1-7°С, погода холоднее обычной отмечалось только на западе и в некоторых районах севера, на всей территории пастбищного животноводства прошли осадки разной интенсивности.

Выпас животных проводился на пастбищах в Мангистауской, Атырауской, Алматинской, Южно-Казахстанской областях, в Шалкарском и Иргизском районах Актюбинской области, в Аркалыкском районе Костанайской области, в Улытауском и Шетском районах Карагандинской области и в Кармакчинском районе Кызылординской области.

На остальной территории животные находились на стойловом содержании.

Из-за сложных метеорологических условии (гололедные явления) животные не выпасались 1 день в Актогайском районе Карагандинской области, из-за сильных осадков в течение суток осложненные условия выпаса наблюдались в Мангистауском районе Мангистауской области.

Слабая ледяная корка местами наблюдалось на пастбищах в Кызылкогинском районе Атырауской области.

В последний день декады на преобладающей части территорий пастбищного животноводства отмечалось в основном удовлетворительное состояние травостоя, хорошее состояние травостоя наблюдалось в Кызылкогинском районе Атырауской области, в Бейнеуском и Каракиянском районах Мангистауской области и в Кармакчинском районе Кызылординской области, травостой был плохим в Казталовском и Акжаикском районах Западно-Казахстанской области.

Повсеместно отмечается умеренная стравленность пастбищ, сильно стравлены пастбища в Актогайском районе Карагандинской области и в Жамбылском районе Алматинской области.

Состояние дернины в основном мерзлое, сухое состояние дернины отмечалось в Кармакчинском районе Кызылординской области.





По материалам РГП «Казгидромет»

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