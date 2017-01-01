Влияние метеоусловий

15:26 Источник: АПК-Информ Просмотров: 52

Украина: метеорологические условия третьей декады декабря 2016 года

В последнюю декаду года погоду Украины определяли малоактивные синоптические процессы, преобладала спокойная, теплее обычного для конца декабря погода. Лишь в восточных областях температура воздуха отвечала норме. Количество осадков по всей территории оказалось незначительным, снежный покров в течение декады почти сошел или его высота была незначительной. В восточных и северо-восточных областях он еще держался высотой от 5 до 17 см.

Средняя за декаду температура воздуха на преобладающей части территории страны оказалась на 1-3° выше нормы, в Луганской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях – близкой к норме, в Донецкой, Запорожской, Херсонской и Закарпатской областях – на 1-2° ниже нормы и составляла от 0° до минус 3°, в восточных областях – минус 3,1-4,8°.

Максимальная температура воздуха повышалась до +2-7°.

Минимальная температура воздуха в большинстве областей снижалась к минус 6-12°, в Закарпатской, Николаевской Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой областях – до минус 13-19°, в Луганской – до минус 20-25°.

Поверхность почвы ночью охлаждалась до минус 8-16°, в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Закарпатской областях – до минус 17-26°. В дневные часы поверхность почвы нагревалась до + 2-7°, на юге Винницкой и Одесской областей – до +8-12°.

В течение 1-5 дней осадки разной интенсивности в виде дождя, мокрого снега и снега отмечались на всей территории страны. В основном декадное их количество составляло от 15 до 50% нормы (от 2 до 8 мм). В большинстве западных (за исключением Черновицкой), Житомирской и Черниговской областях суммарное количество осадков за декаду составило от 51 до 82% нормы (8-14 мм).

Снежный покров по состоянию на 31 декабря наблюдался в восточных, северо-восточных, местами в Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой и Закарпатской областях высотой от 6 до 12 см, в горах Карпат – от 13 до 62 см. На остальной территории страны снега на полях не было, или высота его не превышала 2-5 см.

На 31 декабря глубина промерзания почвы составляла от 6 до 34 см, в большинстве районов Черниговской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, отдельных районах Запорожской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Киевской, Житомирской, Ривненской и Волынской областей она не превышала 5 см, местами почва была талой.

Относительная влажность воздуха в среднем за декаду составляла от 72 до 94%.

В течение 1-5 дней в западных, местами в Житомирской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Луганской областях отмечалось усиление скорости ветра до 15-22 м/с.

Краткая характеристика метеорологических условий декабря 2016 года

Средняя месячная температура воздуха в областях Полесья и Лесостепи оказалась близкой или на 1-1,5° выше нормы, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Закарпатской областях – на 1-2,5° ниже нормы и составляла от 0-минус 2° на западе до минус 4-6° на востоке.

Максимальная температура воздуха повышалась до +4-9°, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях – до +10-15°.

Минимальная температура воздуха снижалась до минус 15-19°, в Донецкой, Харьковской и Луганской областях – до минус 22-27°, в Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Херсонской областях – до минус 10-14°.

Среднее областное количество осадков в северной половине страны было близким к норме (34-61 мм), в южной составило 50-76% нормы (21-41 мм). Меньше всего осадков было в Одесской области – 30% месячной нормы (10 мм).

Краткий обзор метеорологических условий 2016 года

По оперативным данным, средняя годовая температура воздуха в 2016 году оказалась на 1-1,7° (южная и восточная часть) и на 1,7-2,5° (западная и северная часть) выше нормы (1961-1990 гг.).

В Киеве средняя годовая температура воздуха составила +9,5° (выше нормы на 1,8°), в прошлом году – +10,5°.

Наиболее низкие температуры воздуха отмечались в январе и декабре – минус 26-28° на метеостанциях Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской и Черкасской областей, на остальной территории годовой минимум температуры воздуха составлял минус 19-24°. В Киеве – минус 19°.

Годовой абсолютный максимум температуры воздуха в июле достигал плюс 39-40 в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Одесской областях, на остальной территории – плюс 34-38°. В августе абсолютный максимум температуры воздуха составлял плюс 34-39°. Очень высокими были температуры воздуха в начале сентября (плюс 30-34°).

В Киеве абсолютный максимум температуры воздуха наблюдался в июле и составлял плюс 35°.

Годовое количество осадков на преобладающей части территории страны достигло или превысило норму (1961-1990 гг.) и составило преимущественно от 90 до 140%, в отдельных районах южных и центральных областей – 150-160% нормы. Наименьшее количество осадков (относительно нормы), как и в прошлом году, зафиксировано в отдельных районах Тернопольской и Винницкой областей – 70-75% нормы.

Наибольшее годовое количество осадков зафиксировано на метеостанциях Пожежевська (Ивано-Франковская обл.) – 1709 мм и Нижний Студеный (Закарпатская обл.) – 1409 мм, наименьшее на метеостанциях Геническ – 407 мм и Стрелковое – 378 мм (Херсонская обл.).

В Киеве годовое количество осадков составило 654 мм (101% годовой нормы).

Влияние погодных условий на состояние сельскохозяйственных культур

В течение третьей декады декабря озимые культуры находились в состоянии зимнего покоя. Угрожающих агрометеорологических явлений не отмечалось.

Минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых культур достигала минус 1-5°, в Луганской, Запорожской и Херсонской областях – минус 6-8°.

Расчетная критическая температура вымерзания озимой пшеницы в фазе всходов и 3-го листа составляла минус 13-15°, в фазе кущения – минус 16-17°; озимой ржи – минус 15-19°; озимого ячменя в фазе всходов – минус 10-11°, в фазе 3-го листа и кущения – минус 12-14°.

На отдельных полях Сумской и Харьковской областей вторую декаду подряд отмечалась ледяная корка толщиной 5-20 мм, степень распространения ее составляла от 40 до 60% площади поля.

По материалам Укргидрометеоцентра

www.meteo.gov.ua

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