Казахстан: агрометеорологические условия первой декады января 2017 года
В первой декаде января на юге и юго-востоке республики в районах возделывания озимых культур температурный фон был выше нормы на 3-6˚С, местами до 8˚С, в предгорных районах Алматинской области – ниже нормы на 1-2˚С, количество осадков было ниже и около нормы.
Интенсивные оттепели, отмечавшиеся в течение 5-6 дней в Алматинской и Жамбылской областях и в течение 5-7 дней в Южно-Казахстанск
На преобладающей территории пастбищного животноводства в первой декаде января отмечалась погода теплее обычной, осадки разной интенсивности прошли почти повсеместно.
Выпас животных проводился на пастбищах в Мангистауской, Атырауской, Алматинской, Южно-Казахстанск
Продолжается подвозка кормов к базам зимовки животных и подкармливание маточного поголовья и молодняка в Мангистауском районе Мангистауской области, в начале декады начали подкармливание животных в Каратальском районе Алматинской области.
В последний день декады на большей территории пастбищного животноводства отмечалось в основном удовлетворительн
Состояние дернины повсеместно мерзлое, сырой дернина была в Каракиянском районе Мангистауской области (МС Аккудук), сухое отмечалось в Мойынкумском районе Жамбылской области (МС Мойынкум) и в Кармакчинском районе Кызылординской области (МС Ширик-Рабат).
По материалам РГП «Казгидромет»
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