Влияние метеоусловий

Вчера, 16:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 161

Казахстан: агрометеорологические условия первой декады января 2017 года

В первой декаде января на юге и юго-востоке республики в районах возделывания озимых культур температурный фон был выше нормы на 3-6˚С, местами до 8˚С, в предгорных районах Алматинской области – ниже нормы на 1-2˚С, количество осадков было ниже и около нормы.

Интенсивные оттепели, отмечавшиеся в течение 5-6 дней в Алматинской и Жамбылской областях и в течение 5-7 дней в Южно-Казахстанск ой области, могли привести к потере закалки озимой пшеницы, из-за чего понижается зимостойкость растений. Бесснежье или небольшая высота снежного покрова в некоторых районах Жамбылской и Южно-Казахстанск ой областях может оказать влияние на прохождение перезимовки озимой пшеницы при сильных морозах.

На преобладающей территории пастбищного животноводства в первой декаде января отмечалась погода теплее обычной, осадки разной интенсивности прошли почти повсеместно.

Выпас животных проводился на пастбищах в Мангистауской, Атырауской, Алматинской, Южно-Казахстанск ой областях, в Шалкарском и Иргизском районах Актюбинской области, в Улытауском и Шетском районах Карагандинской области и в Кармакчинском районе Кызылординской области. На остальной территории животные находились на стойловом содержании.

Продолжается подвозка кормов к базам зимовки животных и подкармливание маточного поголовья и молодняка в Мангистауском районе Мангистауской области, в начале декады начали подкармливание животных в Каратальском районе Алматинской области.

В последний день декады на большей территории пастбищного животноводства отмечалось в основном удовлетворительн ое состояние травостоя, стравленность пастбищ умеренная.

Состояние дернины повсеместно мерзлое, сырой дернина была в Каракиянском районе Мангистауской области (МС Аккудук), сухое отмечалось в Мойынкумском районе Жамбылской области (МС Мойынкум) и в Кармакчинском районе Кызылординской области (МС Ширик-Рабат).







По материалам РГП «Казгидромет»

www.kazhydromet. kz

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий