Влияние метеоусловий

16:15 Источник: АПК-Информ Просмотров: 65

Казахстан: агрометеорологические условия второй декады января 2017 года

Во второй декаде января на юге Казахстана в районах возделывания озимых культур температурный фон был выше нормы, на юго-востоке в основном ниже среднемноголетних значений. Осадки выпали выше нормы только в Алматинской области, что улучшает формирование запасов влаги в почве.

В Алматинской области в районах возделывания озимой пшеницы средняя декадная температура воздуха составила -6-19°С и колебалась от дневных +6°С до ночных -30°С, что при высоте снежного покрова от 19 до 49 см создавало удовлетворительные условия для перезимовки.

В Жамбылской области средняя декадная температура воздуха составила до -8°С и колебалась от дневных +11°С до ночных -19°С, что в отсутствие снежного покрова на посевах озимой пшеницы в окрестностях АМП Асса, Сарыкемир и МС Мерке, Кулан и Саудакент создавало менее благоприятные условия для перезимовки.

В Южно-Казахстанской области условия для перезимовки озимой пшеницы были благоприятными. Средняя за декаду температура воздуха составила -2°С и колебалась от дневных +12°С до ночных -13°С. Высота снежного покрова в районах возделывания озимой пшеницы достигала 13 см.

В целом, такие условия были удовлетворительными для перезимовки озимых культур.

В большинстве пунктов наблюдения пастбищного животноводства отмечалась погода холоднее обычной, осадки были незначительными. Наибольшее количество осадков выпало в Каракиянском районе Мангистауской области (МС Аккудук) и в Жамбылском районе Алматинской области (МС Айдарлы).

Выпас животных проводился на пастбищах в Мангистауской, Атырауской, Алматинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях, в Шалкарском районе Актюбинской области, в Улытауском и Шетском районах Карагандинской области, на остальной территории животные находились на стойловом содержании.

Гололедные явления отмечались на пастбищах в Махамбетском районе Атырауской области (МС Махамбет) в течение 2 суток.

Состояние травостоя в основном удовлетворительное, плохое наблюдалось в Западно-Казахстанской области, в Иргизском районе Актюбинской области и Каратальском районе Алматинской области.

Стравленность пастбищ умеренная, сильная стравленность пастбищ продолжает наблюдаться в Актогайском районе Карагандинской области и в Жамбылском и Каратальском районах Алматинской области.

По данным на 20 января, на территории пастбищного животноводства отмечалось мерзлое состояние дернины.

По материалам РГП «Казгидромет»

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